Dicas de férias mais saudáveis para as crianças

Com a chegada das férias a procura por uma alimentação mais saudável na vida das crianças pode ser um desafio. O período de pausa pode gerar uma flexibilidade na dieta e o consumo de comidas mais gordurosas, mas esse descanso não precisa ser assim. Para auxiliar, a nutricionista Glaucia Balardine, da rede de Supermercados GoodBom, dá dicas de como tornar as férias uma época mais saudável.

“Neste tempo livre a melhor forma de promover uma dieta prazerosa e saudável aos pequenos é com comidas feitas em casa com frutas, verduras e sanduíches naturais. Sem fast foods ou alimentos ultrapassados “, aconselha Glaucia.

Um dos desafios que se pode deparar é a seletividade alimentar das crianças, mas um jeito de contornar isso e promover a dieta é brincar com os petiscos.

De acordo com Glaucia, uma opção é promover o lúdico no dia a dia da dieta. “Espetinhos de frutas, saladas bem temperadas e coloridas, sanduíches com formato de animais. São algumas maneiras da criança comer pelos olhos, além de uma forma lúdica de ensinar o que é saudável.”

A nutricionista destaca que é importante mostrar os benefícios dos alimentos para as crianças, já que essa atitude pode ser uma alternativa. “Comentar que a cenoura faz bem aos olhos, que o espinafre deixa mais forte. Isso pode estimular o consumo desses alimentos”, diz Glaucia. Outra dica é trazer a diversão à mesa no café, almoço ou jantar, por exemplo, por meio de piqueniques e lanches durante a tarde, que podem ser recheados de comidas saudáveis e sem exageros na gordura.

