Abdômen Definido: Muito Além da Aparência

Estimado Leitores.

Quem nunca almejou aquele abdômen definido, com uma cintura fina e desenhado. (Eu claro).

Bom acredito que a maioria já desejou, mas se fosse fácil não estaríamos aqui discutindo este

assunto. Como sempre nada é tão simples como parece, primeiro vou explicar a importância de

estimular estes músculos, e mostrar que ele vai além daquele único propósito que nos faz

suspirar, a barriga chapada.

Quando realizamos exercícios abdominais, as áreas estimuladas também envolvem a região das

costas (especificamente da lombar), assoalho pélvico (conjunto que faz a sustentação da bexiga,

útero, reto, intestino e todo conteúdo que fica na parte baixa do abdômen). Então além de

fortalecer o abdômen você também irá fortalecer estas outras regiões que abrangem o nosso

corpo.

O treino de fortalecimento abdominal contribui para uma melhora de equilíbrio, auxilia numa

melhora de postura, melhora a estabilidade, ajudando a prevenir lesões, melhora o controle de

respiração, melhora da performance nos esportes e claro a melhora da aparência física do

abdômen.

Existe vários tipos de exercícios abdominais, variando o número de series e repetições de acordo

com os seus objetivos, limitações e necessidades individuais. Para executar de maneira correta

sempre aconselho um acompanhamento profissional, mas caso ao contrário inicie com

movimentos básicos e tente dominar a forma mais correta antes de avançar, sempre fique atento

aos erros mais comuns:

– Forçar o pescoço, puxando a cabeça ao invés de ativar o abdômen.

– Subir o tronco com a coluna reta, assim você acaba ativando um outro musculo.

– Esquecer de respirar.

Vou indicar um dos meus queridinhos, abdominal prancha frontal, abdominal prancha lateral,

crunches, elevação de pernas, abdominal russo. Desejo a todos uma barriga linda e chapada.

Se cuide, se ame

Sobre a autora do texto (Gleice Cremasco):

Saúde e Bem-Estar.

Estimado Leitores.

Eu sou Gleice Cremasco, mulher, casada, mãe de dois filhos lindos, com dupla jornada, com

rotinas semelhantes à de vocês. Como por exemplo tarefas domesticas, levar filhos para escola,

banho no meu cachorro, lavar carro, enfim fazendo o que a maioria das mulheres brasileiras

fazem.

Formada em Educação Física, atuo na área de Personal, Reabilitação e professora de

hidroginástica. Com experiência de 10 anos o que mais me emotiva no meu trabalho é o estágio

evolutivo de cada um.

Dentro deste universo multidisciplinar onde eu acredito que todos vocês que estão lendo, buscam

um resultado final, esteticamente falando, um corpo bonito. O problema é que corpos perfeitos

não existe, e na maioria das vezes chegamos em nossos objetivos e paramos com as atividades

ou desistimos de nossas metas e infelizmente a pratica de exercícios físico não vem com data de

validade, pois, os benefícios de um desenvolvimento da capacidade da elevação do bem-estar

corporal e saúde mental, estão ligados a constância e disciplina, se você parar, você interrompe o

seu condicionamento físico com ele a quebra dos ganhos das mudanças dos organismos

provocados pelos exercícios. ENTÃO O SEGREDO É NÃO PARAR GLEICE? Isso mesmo, está é

a primeira dica que entrego a vocês queridos leitores, o exercício físico é para resto de nossas

vidas, ele é fundamental para alcançarmos a terceira idade, feliz e com autonomia, temos que o

inserir em nossas vidas de uma forma tão habitual dando a mesma importância de escovarmos os

dentes, comer e dormir, se tornando obrigatório. Agregando assim em resultados de uma

qualidade de vida saudável e equilibrada.

PROCURE UM PROFISSIONAL DENTRO DA AREA DESEJADA.

Bom aqui eu me despeço, mas sempre estarei postando novas dicas, pois aqui vocês têm uma

amiga, onde posso esclarecer suas dúvidas. Me envie suas perguntas. Beijos e até mais…