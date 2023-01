Instalação de Areninha Esportiva do Ypê II entra na reta final e espaço será entregue no dia 4 de fevereiro

A Prefeitura vai concluir nos próximos dias a instalação da Areninha Esportiva do Jardim Ypê II, na Zona Norte. A nova praça esportiva terá um campo de futebol society com arquibancada, uma quadra de basquete 3×3 e iluminação de Led. O prefeito Rodrigo Falsetti irá inaugurar o espaço público no sábado, 4 de fevereiro, às 10h. A Areninha fica localizada na Rua Jandaia do Sul, s/n, no Jardim Ypê II.

“Com a construção da Areninha Esportiva na Zona Norte de Mogi Guaçu, conseguiremos oferecer mais entretenimento, lazer e esporte para a população das regiões dos Ypês”, disse o secretário de Esporte e Lazer, Raphael de Godoy Locatelli.

O vereador Jéferson Luís é um dos responsáveis pela conquista da Areninha Esportiva do Jardim Ypê II para a cidade por meio de intermediação feita com o deputado estadual Rogério Nogueira, pois foram utilizados recursos do Estado por indicação de emenda do parlamentar.

Areninhas

Além da Areninha Esportiva do Ypê II, outras duas regiões também serão contempladas com novas praças esportivas. Uma delas está sendo instalada no Distrito de Martinho Prado Júnior, que contará com campo de futebol society e quadra de basquete 3×3. Neste local, Prefeitura já finalizou a base para receber a Areninha. Já o segundo equipamento esportivo será destinado para os moradores do Jardim Pantanal que serão beneficiados com uma academia ao ar livre e uma pista de skate.

Mogi Guaçu conquistou estas novas praças esportivas por meio do programa 100% Esporte Para Todos da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Governo do Estado de São Paulo com contrapartida da Prefeitura. O programa 100% Esporte Para Todos tem como objetivo aumentar a infraestrutura e os equipamentos esportivos dos munícipios de São Paulo. Essas duas conquistas foram intermediadas com o apoio do vereador Pezão.