Se você busca por uma atividade física, eu posso te indicar uma?

A Hidroginástica uma atividade refrescante, com baixo impacto, com uma combinação de

movimentos aeróbicos, fortalecimento e ganho de resistência. Podemos usá-lo na busca para uma

qualidade de vida melhor, em uma reabilitação, ou até mesmo em um tratamento patológico. Os

exercícios são executados dentro da agua em uma piscina, com temperaturas de 28° C a 30°C,

que colabora para a estabilização de dores no corpo, incluindo fibromialgia, pois nesta

temperatura ocorre o relaxamento corporal.

Como todos os exercícios, os benefícios da hidroginástica não ficam para trás, ela contribui para

melhora na função cardiorrespiratória, fortalecimento dos ossos, tonificação dos músculos,

ativação da circulação sanguínea, mais disposição, e sensação de bem-estar, diminuindo o

estresse, ansiedade e depressões, e previne perdas funcionais.

Fascinante é a evolução que ela pode transformar, na vida de quem opta em executa-la, nesta

vasta experiência, tive a oportunidade de presenciar a superação psicológica de algumas delas.

Como por exemplo traumas de entrar numa piscina, medo da agua, elas obtiveram avanços ao

enfrenta-los, para buscar uma qualidade de vida.

E outra foi um exemplo magnifico de disciplina e coragem, me recordo da primeira vez que a vi,

usando muletas, um caso de artrose nos joelhos e quadril. Dores severas e após 1 ano de

hidroginástica, ela se superou ao chegar na clínica sem o par das muletas, isso me inspirou e

definitivamente me fez amar muito mais a minha profissão.

Mas lembre-se sempre recomendo uma atividade física com exercícios de carga (musculação ou

funcional).

Se ame, se cuide

Sobre a autora do texto (Gleice Cremasco):

Saúde e Bem-Estar.

Estimado Leitores.

Eu sou Gleice Cremasco, mulher, casada, mãe de dois filhos lindos, com dupla jornada, com

rotinas semelhantes à de vocês. Como por exemplo tarefas domesticas, levar filhos para escola,

banho no meu cachorro, lavar carro, enfim fazendo o que a maioria das mulheres brasileiras

fazem.

Formada em Educação Física, atuo na área de Personal, Reabilitação e professora de

hidroginástica. Com experiência de 10 anos o que mais me emotiva no meu trabalho é o estágio

evolutivo de cada um.

Dentro deste universo multidisciplinar onde eu acredito que todos vocês que estão lendo, buscam

um resultado final, esteticamente falando, um corpo bonito. O problema é que corpos perfeitos

não existe, e na maioria das vezes chegamos em nossos objetivos e paramos com as atividades

ou desistimos de nossas metas e infelizmente a pratica de exercícios físico não vem com data de

validade, pois, os benefícios de um desenvolvimento da capacidade da elevação do bem-estar

corporal e saúde mental, estão ligados a constância e disciplina, se você parar, você interrompe o

seu condicionamento físico com ele a quebra dos ganhos das mudanças dos organismos

provocados pelos exercícios. ENTÃO O SEGREDO É NÃO PARAR GLEICE? Isso mesmo, está é

a primeira dica que entrego a vocês queridos leitores, o exercício físico é para resto de nossas

vidas, ele é fundamental para alcançarmos a terceira idade, feliz e com autonomia, temos que o

inserir em nossas vidas de uma forma tão habitual dando a mesma importância de escovarmos os

dentes, comer e dormir, se tornando obrigatório. Agregando assim em resultados de uma

qualidade de vida saudável e equilibrada.

PROCURE UM PROFISSIONAL DENTRO DA AREA DESEJADA.

Bom aqui eu me despeço, mas sempre estarei postando novas dicas, pois aqui vocês têm uma

amiga, onde posso esclarecer suas dúvidas. Me envie suas perguntas. Beijos e até mais…