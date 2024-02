Homem é preso em flagrante após agredir e ameaçar companheira na Vila São Carlos

Nesta segunda, dia 19, uma ocorrência de violência doméstica chocou os moradores da Vila São Carlos. A vítima, identificada como M.E.G, foi agredida e ameaçada pelo seu companheiro, L.J.D.L, levando à prisão em flagrante do agressor.

De acordo com as informações fornecidas pela Polícia Militar, a equipe composta pelo CB PM Queiroz e SD PM Lepri foi acionada após solicitação via Copom para atender à ocorrência de violência doméstica. Ao chegarem ao local, encontraram M.E.G nas proximidades, relatando que seu companheiro estava agressivo e que a tinha agredido com empurrões, além de proferir ameaças. A vítima também informou que o filho do casal, de apenas 8 anos, estava dentro da residência.

Imediatamente, a equipe dirigiu-se ao local da ocorrência e realizou contato com L.J.D.L no portão de entrada. O agressor foi abordado e submetido a uma busca pessoal, conforme o artigo 244 do Código de Processo Penal. Nada de ilícito foi encontrado, no entanto, o indivíduo apresentava um estado de alteração significativa. Diante da situação, foi dada voz de prisão em flagrante delito ao agressor, com base na Lei Maria da Penha, pelos crimes de ameaça e agressão.

L.J.D.L foi conduzido até a Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde a delegada de plantão, Dra. Gisele Castello, tomou ciência dos fatos e ratificou a voz de prisão em flagrante. O agressor permanecerá à disposição da justiça enquanto aguarda as devidas providências legais.