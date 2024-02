PAT divulga 147 vagas de EMPREGO nesta terça (20)

147 Vagas distribuídas em 52 ocupações

AJUDANTE DE CALDEIREIRO (7522716): Fornecer acabamento em peças, organizar, lavar e polir, bem como auxiliar em todos os processos da área de caldeiraria realizando acabamento em peças e dando suporte ao caldeireiro na montagem dos conjuntos de peças. Vaga masculina. Ensino médio completo. AJUDANTE DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL (7394617): Ajuda nas manutenções preventivas e corretivas em máquinas e equipamentos industriais. Efetuam manutenção de primeiro nível, limpando máquinas e ferramentas, verificando condições dos equipamentos e reparando eventuais defeitos mecânicos nos mesmos. Contribui com a conservação do patrimônio e da segurança operacional da empresa, acompanha inspeções e vistorias periódicas, monitora os sistemas de proteção e emergência, incêndios e atuando em situações necessárias. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. AJUDANTE DE MOTORISTA (7512010): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Efetuar a separação de cargas, montagem de paletes para carregamento, carregar e descarregar caminhão, organizar mercadorias no depósito. Vagas internas e externas. Não necessita experiência, mas se tiver será um diferencial. Vaga masculina. Saber ler e escrever o básico. CNH: AB AJUDANTE GERAL (7527126): Zelar pela operacionalidade dos equipamentos da área, auxiliando e acompanhando a realização dos trabalhos, disponibilizando os equipamentos, efetuando limpezas, pequenos reparos, troca de facas e contra facas e outros sobressalentes. Acompanhar o descarregamento da madeira, realizar limpeza da área e dos equipamentos e auxiliar na liberação dos mesmos. Demais atividades inerentes a função. Vaga masculina. Ensino médio completo. ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (7528508): Boa comunicação verbal e escrita, bom relacionamento interpessoal, dinamismo, iniciativa, conhecimento em informática pacote office, apoio nas atividades administrativas para documentação ao contador, controla e organiza pedidos faturados. Diferencial conhecimento em notas fiscais. Residir em Mogi Guaçu. Experiência em carteira ou carta de referência. Vaga sexo indiferente. Escolaridade: Superior em Administração, Ciências Contábeis ou áreas correlatas. AUXILIAR DE COZINHA (7525116): Auxiliar no pré-preparo dos itens do cardápio, sob orientação do seu superior hierárquico, visando cumprir uma das etapas do processo de produção, auxiliar na montagem, higienizar e preparar folhas, coletar e identificar amostras de alimentos e receber vales. Pré-preparar e encopar sobremesas, auxiliar na montagem e reposição dos alimentos, montar, distribuir e repor alimentos, bebidas e utensílios, higienizar utensílios, equipamentos e áreas. Executar tarefas correlatas. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo. AUXILIAR DE INSPEÇÃO (7502414): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Trabalhar com inspeção de qualidade em peças automotivas. Necessário conhecimento em instrumentos de medidas. Desejável curso na área. Necessária experiência na função ou candidato que já tenha trabalhado em linha de produção de peças automotivas. Preferencialmente candidato já aposentado, desde que possua os requisitos acima. Vaga masculina. Ensino médio incompleto. AUXILIAR DE LIMPEZA (7528142): Vaga temporária – 180 dias: Profissional para efetuar limpeza. Possuir disponibilidade de horário, inclusive aos finais de semana. Residir em Mogi Guaçu. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: AB AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS (7496596): Profissional para trabalhar com lixadeira, solda, chaves mecânicas. Trabalho braçal exige uso de força e peso. Necessário possuir meios próprios para ir até o local de trabalho. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: AB AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS (7453307): Necessária experiência na função, comprovada em carteira. Ser proativo, comunicativo. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB AUXILIAR DE MONTAGEM INDUSTRIAL (7513672): Atuar na montagem e desmontagem de estruturas de armazenagem, auxiliam na realização de manutenções em geral. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. BOMBISTA (7526866): Verificar nível de fluído hidráulico dos equipamentos, limpa os pontos de engraxe das máquinas, lubrifica máquinas e equipamentos, identifica os pontos de lubrificação quando aplicável, lubrificar os equipamentos no setor de lubrificação com uma máquina pneumática de lubrificação e demais tarefas oriundas a função. Vaga masculina. Ensino médio completo. CALDEIREIRO (7507089): Corte e dobra de materiais, traçagem e marcação de chapas, confeccionar proteções de máquinas, execução de estruturas metálicas, portas, portões especiais, guarda-corpos, escadas e acessórios, entre outras atividades pertinentes a função. Experiência comprovada. Vaga sexo masculino. Ensino médio completo. CALDEIREIRO INDUSTRIAL (7395469): Operacionalizam projetos de instalações de tubulações, especificam quantificam e inspecionam materiais, preparam locais para instalações, realizam testes operacionais de pressão de fluídos e testes de estanqueidade. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CONFEITEIRO (7513770):Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Atuar como confeiteiro, ter cursos de confeitaria. Profissional apto a fazer doces, tortas, salgados (quiche, empadas, croissant, etc). Necessária experiência na área com comprovação em carteira ou carta de referência. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo. EMPREGADA DOMÉSTICA (7524946): Efetuar afazeres domésticos: lavar, passar e cozinhar. Vaga feminina. Ensino fundamental completo. EMPREGADA DOMÉSTICA (7528450): Limpeza geral, lavar, passar e cozinhar. Experiência na função comprovada em carteira ou carta de referência. Vaga feminina. Ensino fundamental. ENCANADOR INDUSTRIAL (7395537): Operacionalizam projetos de tubulações, definem traçados e dimensionam tubulações, especificam, quantificam e inspecionam materiais, preparam locais para instalações, realizam e instalam tubulações. Realizam testes operacionais de pressão de fluídos e testes de estanqueidade. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. ESTOQUISTA (7511587): Experiência em estoque e almoxarifado comprovado em carteira. Vaga sexo indiferente. Ensino médio completo. CNH: AB. FERRAMENTEIRO (7521999): Possuir habilidade em ajuste de moldes e matrizes, torno convencional, fresadora, furadeira de bancada e retífica. Necessária experiência comprovada na área. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB FISCAL DE MONITORAMENTO INTERNO (7490499): Responsável pelo monitoramento interno para eventos notificados no período, reportando a empresa de forma padronizada conforme procedimentos. Disponibilidade de horários. Diferencial: Quem possua experiência em segurança privada. Residir em Mogi Guaçu ou Mogi Mirim. Vaga feminina. Ensino médio completo. CNH: AB FORNEIRO PIZZARIA (7505707): Fornear pizzas, necessário ter experiência com forno a lenha. Ter experiência comprovada em carteira ou carta de referência. Ensino fundamental completo. Vaga sexo indiferente. INSTALADOR DE ALARMES (7465322): Responsável pelas atividades de instalação e manutenção de alarmes. Formação técnica em elétrica e conhecimento das NR-11 e 35. Vaga masculina. Ensino médio incompleto ou técnico em elétrica. CNH: AB INSTALADOR DE SISTEMAS DE SEGURANÇA (7496926): Instalador de sistemas de segurança como: alarmes, sistema de cerca elétrica, circuito fechado de TV, controle de acesso. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: B INSTALADOR DE SISTEMAS FOTOVOLTAÍCOS E HIDRÁULICOS (7338499): Realizará visitas técnicas e serviços de instalação e manutenção em sistema de aquecimento solar de água, piscina e fotovoltaico em residências, comércios e indústrias em locais atendidas pela loja. Realizará o preenchimento de Ordens de Serviço e demais relatórios do setor. Responsável pela preservação, manutenção do veículo e ferramentas utilizadas. Desejável possuir curso e conhecimento em hidráulica e elétrica. Estar enquadrado para trabalhar em altura dentro do que estabelece a NR-35. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: B INSTRUTOR DE TREINAMENTO (7443595): VAGA PARA TRABALHAR EM JAGUARIUNA. Responsável por instruir, orientar, capacitar e acompanhar os colaboradores internos e externos no que se refere qualidade dos serviços prestados e suas responsabilidades. Garantir a capacitação e desenvolvimento dos colaboradores nas áreas técnicas, comportamental e operacional de campo da empresa. Organizar local de treinamento, preparar material didático, certificado, apresentações, apostilas entre outros. Vagas sexo indiferente. Experiência na função. Ensino médio completo. CNH: B. LAVADOR DE CARROS (7523675): Obrigatório levar currículo atualizado na entrevista. Não necessita experiência, empresa oferece treinamento. Horário de trabalho de segunda a sábado. Acima de 20 anos, ter vontade para aprender e ser responsável. Sexo indiferente para a vaga. Escolaridade indiferente. MECÂNICO DE AUTO EM GERAL (7525407): Trabalhar na cidade de Mogi Mirim. Experiência na função de mecânico de carros. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH AB. MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS (7527050):Conhecimento em sistemas hidráulicos, ajustes mecânicos, bom relacionamento e facilidade para trabalhos em equipe. Executar manutenção corretiva e preventiva, instalação e montagem de equipamentos, avaliação periódica. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH AB. MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS (7464981): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Responsável pela instalação de equipamentos e estrutura destinados a linha de vida e ponto de ancoragem, preparação de peças e estruturas, montagem de estruturas metálicas. Execução de serviços com ferramentas manuais e lixadeiras. Conhecimentos de acordo com o cargo. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: B MOTORISTA DE CAMINHÃO TRUCK (7525551): Necessário que possua experiência comprovada em carteira de trabalho como motorista, preferencialmente caçamba. Residir em Mogi Guaçu. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: D MOTORISTA DE ÔNIBUS (7508552): Realizar o transporte de pessoas, fazer inspeção das condições do veículo, elétrica, mecânica, abastecimento. Conhecimento das leis de trânsito, rotas e itinerários. Possuir curso de transporte coletivo atualizado. Ser atento e cuidadoso. Experiência na função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: D. MOTORISTA DE VAN/MICROÔNIBUS (7508586): Realizar o transporte de pessoas, fazer inspeção das condições do veículo, elétrica, mecânica, abastecimento. Conhecimento das leis de trânsito, rotas e itinerários. Possuir curso de transporte coletivo atualizado. Ser atento e cuidadoso. Experiência na função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH:D OFICIAL DE MANUTENÇÃO CIVIL (7529862): Responsável pela instalação e manutenção de pisos, paredes (alvenaria e drywall), portas de madeira e acessórios. Execução de serviços de pintura em ambientes diversos. Realização de inspeções para identificação de necessidades corretivas e preventivas. Trabalho em altura e em espaços confinados. Experiência mínima de 01 ano em infraestrutura civil. Vaga masculina. Ensino médio completo. OPERADOR DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES (7498505): Vaga para cidade de Santo Antonio de Posse. Operação de estação de tratamento de efluentes, monitoramento e controle de bombeamento do efluente, realiza recebimento, movimentação, preparo e dosagem de produtos químicos inerentes ao processo, coleta de amostras das unidades de tratamento para análise externa e controle analítico em campo, entre outras atividades de competência da função. Não exige experiência. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: B. OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (7526939): Operar máquinas pá carregadeira e grua florestal. Experiência na função. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH AB. OPERADOR DE ROÇADEIRA (7439996): Necessária experiência na função. Vaga masculina. Ensino médio completo. PIZZAIOLO (7516844): Ter experiência na função, ter prática de fazer esfiras e pizzas. Ensino fundamental completo. CNH: A. Vaga sexo indiferente. SERRALHEIRO (7465139): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Responsável pela leitura e interpretação de desenho, corte de materiais, montagem, solda e acabamento. Necessário conhecimentos específicos para o serviço. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: B SERRALHEIRO (7455262): Necessário que possua experiência na função, para trabalhar com serralheria industrial, com portões, acabamentos e demais mais atividades inerentes a função. Vaga masculina, CNH: B. SOLDADOR MIG ( 7464828): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Necessária experiência na função. Conhecimentos com leitura e interpretação de desenho, soldagem no processo Mig. Conhecimentos de acordo com o cargo. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: B TÉCNICO ELETROMECÂNICO (7511750): Vaga para trabalhar em Jaguariuna. Necessário possuir conhecimento em sistema HVAC ar comprimido Clillers sistemas de transmissão, bombas, torres de refrigeração sistema de combate incêndio ETE subestação, etc. Desejável inglês para leitura. Necessária experiência de 02 anos na função. Vaga masculina. Ensino técnico eletromecânico ou mecânico com conhecimento em elétrica. TÉCNICO EM INSTRUMENTAÇÃO (7462429): Obrigatória formação técnica em instrumentação, experiência com válvulas de segurança será um diferencial. Retirada, manutenção e calibração de válvulas de segurança, manômetros, sensores de pressão, pressostatos, transmissores, entre outros. Elaboração e aplicação de procedimentos de manutenção e calibração de instrumentos de medição para controle de diversas variáveis, elaborar relatórios. Possuir NR-10. Vaga sexo indiferente. CNH: B. TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (7522188): Formado na área de segurança do trabalho (técnico ou superior). Realizar cotação, entrega EPI´S, treinamentos para colaboradores, integração para novos colaboradores, inspeções semanais de segurança nas áreas de operação, inspeção ambiental, participar de reuniões semanais, ministrar DDS, realizar auditorias internas, CIPA, elaboração, revisão e entrega de documentação. Vaga sexo indiferente. CNH B. TORNEIRO MECÂNICO (7522839): Vaga para cidade de Mogi Mirim. Metrologia e interpretação de desenhos, amplo conhecimento em torno convencional. Vaga masculina. TRABALHADOR RURAL (7493237): Necessário experiência com atividades rurais. Empregador oferece moradia para casal. Desejável carta de referência de empregos anteriores. Escolaridade não exigida. CNH: AB desejável. VENDEDOR EXTERNO (7498527): Necessária experiência com vendas. Sexo indiferente para a vaga. Ensino fundamental completo. CNH: AB VENDEDOR EXTERNO (7513990): Atuar com vendas externas de serviços de telecomunicações (telefone e internet). Necessária experiência com vendas. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo. VENDEDOR EXTERNO (7514318): Trabalhar em Mogi Mirim e Mogi Guaçu. Possuir conhecimentos pacote office. Necessária experiência na função. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo. CNH: AB VENDEDOR INTERNO (7342097): Atuar com vendas no atendimento direto com clientes. Vaga masculina. Ensino médio completo. ZELADOR (7526997): Aparar gramas nas áreas verdes da empresa, utilizando-se de máquinas roçadeira, prepara e opera o equipamento movimentando as lâminas de corte e fio de nylon, conservar áreas jardinadas, realizar limpeza de ruas, guias e jardins, operar máquina de pequeno porte específicas de jardinagem. Demais atividades inerentes a função. Vaga masculina. Ensino médio completo.

VAGAS DISPONÍVEIS PARA PCD (PESSOAS COM DEFICIÊNCIA)

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM PRODUÇÃO (7519729): Para pessoas com deficiência moderada ou reabilitadas. Trabalhar no acabamento manual (colagem, amarração, montagem de divisórias e amarração dos produtos) que estiverem em processo. Auxiliar na separação de material, paletização com strectch, separação de carga e descarga, arrumação e organização de matéria-prima e materiais em estoque durante a expedição, movimenta araras e auxilia na limpeza e organização do trabalho, demais atividades oriundas a função. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo. CNH: AB ou B

VAGAS DISPONÍVEIS PARA TERÇA-FEIRA (20/02/2024)

Obs.: As vagas disponíveis exigem experiência comprovada em Carteira de Trabalho de acordo com a solicitação do empregador.

Todas as vagas disponíveis para PCD exigem comprovação da deficiência através de Laudo Médico.

PAT- Posto de Atendimento ao Trabalhador

Rua São José, nº 49 – Vila Julia

(019) 3841-7323 / (019) 3891-5300

Vagas atualizadas em: 19/02/2024 e possuem limite de encaminhamento, podendo expirar no decorrer do dia.

