Saúde inicia reforma de telhado de 18 postinhos e de outros quatro órgãos municipais

Nesta segunda-feira, dia 23 de janeiro, a Secretaria Municipal de Saúde deu início ao cronograma de reforma dos telhados de 18 unidades de Saúde, além de outros quatro órgãos municipais: CAPS AD, CAPS II, CAM (Centro de Atendimento da Mulher) e Vigilância Epidemiológica. Na lista estão Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Unidades de Saúde da Família (USFs).

19 telhados serão reformados numa parceria entre a Prefeitura e a iniciativa privada. São os prédios que necessitam de manutenção e reformas em seus telhados. Três unidades terão o telhado trocado: UBSs Zona Norte e Ypê II, além da Vigilância Epidemiológica. Esses últimos serão custeados com recursos próprios da Secretaria Municipal de Saúde. Não haverá interrupção nos atendimentos.

Os detalhes foram definidos pelo secretário municipal de Saúde, Luciano Firmino Viera, e pelo empresário Wilson Roberto Roza, da Z3 Empreendimentos, responsável pela reforma do telhado de 19 unidades de Saúde. “É uma contrapartida necessária para o município e os nossos postos ou órgãos estavam precisando desta manutenção urgente, principalmente neste período chuvoso. O trabalho começou hoje para aproveitar essa trégua das chuvas”, comentou o secretário de Saúde.

Antes do início dos trabalhos, um levantamento sobre a situação de todas as unidades de Saúde foi realizado. Por isso, nesta etapa, 22 prédios vão passar por manutenção em seus telhados, sendo que algumas apresentam problemas considerados simples, como calhas entupidas e telhas quebradas. Alguns processos licitatórios já estão em andamento para a reforma do telhado.

Manutenção/reforma- 19 prédios

UBS Centro de Saúde

USF Parque dos Eucaliptos

UBS Guaçu Mirim

USF Rosa Cruz

UBS Centro Oeste

USF Ypê Pinheiro

USF Alto dos Ypês

USF Guaçuano

USF Zaniboni II

UBS Zaniboni I

USF Fantinato I e II

USF Santa Cecília

USF Chaparral

USF Suécia

USF Chácaras Alvorada

CAM (Centro de Atendimento da Mulher)

CAPS AD (Centro de Atenção Psicossocial: Álcool e Drogas)

CAPS II (Centro de Atenção Psicossocial)

UBS Martinho Prado Júnior

Troca de telhado – três prédios

UBS Ypê II

UBS Zona Norte

Vigilância Epidemiológica