Obras da primeira Escola Estadual de Martinho Prado são retomadas

Após gestão feita pelo prefeito Rodrigo Falsetti com o apoio do vereador Pezão, foram retomadas na última semana as obras da Escola Estadual de Martinho Prado Júnior. Ainda em dezembro, representantes da empresa Fratella Engenharia, vencedora da licitação promovida pelo Governo Paulista, estiveram do Distrito para análise técnica do prédio.

A empresa deverá concluir a construção com investimentos do Estado, da ordem de R$ 4 milhões, em um período de até 8 meses. A obra, localizada na Rua Júlio Fernandes, s/n°, estava paralisada há quatro anos.

“Assumimos nossa gestão com diversas obras paradas. Algumas delas, há anos, como a escola estadual de Martinho Prado. Temos feito, desde então, um trabalho rigoroso junto aos Governos Federal e do Estado para darmos sequência ao que precisa ser terminado”, destacou o prefeito Rodrigo Falsetti. “São obras importantes para o município. A escola do Distrito é um sonho dos moradores. Estamos muito otimistas com a finalização da obra para que a população seja diretamente beneficiada”.

A estrutura do prédio está praticamente pronta, restando acabamentos, instalações elétrica e hidráulica, entre outra dezena de itens elencados pela FDE, a Fundação para Desenvolvimento da Educação. A nova escola possibilitará desafogar a Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Geraldo Sorg, que compartilha o ensino fundamental, que é ofertado pelo município, com o ensino médio, gerenciado pelo Estado.

A unidade, vale destacar, será voltada aos alunos do ensino médio e terá seis salas de aula, espaço para atividades de reforço escolar, biblioteca e quadra poliesportiva, em uma área construída de mais de 2.600m².

Ao longo dos últimos dois anos, Rodrigo e o vereador Pezão estiveram por diversas vezes, em São Paulo, e em reuniões feitas em Mogi Guaçu, com secretários de Estado e com o próprio governador para cobrar a retomada da construção e contribuir com o que fosse necessário para agilizar esse processo. “Diante desse trabalho, o Governo adotou as providências necessárias para lançar a licitação novamente no final do ano passado”, explicou o prefeito. “Uma importante vitória para Martinho Prado”.