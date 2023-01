Recapeamento avança e nova sinalização é iniciada

Os serviços de recapeamento continuam sendo realizados no município. No atual pacote, são 12 vias de Mogi Guaçu que serão totalmente recuperadas. Os trabalhos começaram pela Rua Bauru, que já está recebendo sinalização de solo pela equipe da Secretaria de Obras e Mobilidade (SOM). O recapeamento chegou às Ruas Francisco Coelho Barbosa, Bolívar Franco da Cunha e Francisca Cândido da Silva, no Jardim Santa Maria II.

O investimento é feito em parceria com o Governo do Estado de São Paulo por meio do Programa Respeito à Vida. São R$ 5 milhões, sendo os recursos destinados pelo Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP). A contração da empresa responsável pela execução do serviço foi feita pelo órgão estadual.

De acordo com informações da SOM, as 12 ruas receberão, antes do asfalto, fresagem que irá permitir melhor acabamento do trabalho, além de oferecer para os motoristas mais segurança. O lote I, no valor de R$ 2 milhões, contempla a Rua Bauru e a Avenida João Batista Assenço, no Jardim Almira, além de outras duas vias do Jardim Santa Maria II: Rua Francisco Coelho Barbosa e Rua Bolívar Franco da Cunha.

Já o lote II, com investimento da ordem de R$ 3 milhões, prevê o recapeamento das seguintes vias: Rua Leontina Batista Bueno, no Jardim Bandeirantes; Rua Joaquim Coelho Barbosa e Rua Francisca Cândido da Silva, no Jardim Santa Maria II; Rua Mário Galhardoni, no Jardim Almira; Rua Piauí, no Jardim Centenário; Rua Lindor de Souza Leite, no Parque Cidade Nova; e Avenida Foz do Iguaçu, no Jardim Ypê III.

Ainda nestes primeiros dois meses do ano, outras ordens de serviço serão dadas para o recapeamento asfáltico e infraestrutura em 50 vias de Mogi Guaçu. O início dos trabalhos depende das condições climáticas. Um dos processos prevê infraestrutura em 16 vias do município. O investimento será feito por meio do Programa Nossa Rua do Governo do Estado de São Paulo com contrapartida do município. São vias que vão receber infraestrutura completa num investimento de mais de R$ 8 milhões.

O segundo processo prevê recapeamento asfáltico em 34 ruas do município pelo Programa São Paulo sem Papel. O convênio com o Governo do Estado de São Paulo foi assinado pelo prefeito Rodrigo Falsetti num investimento de R$ 5 milhões com contrapartida do município no valor de mais de R$ 4 milhões.