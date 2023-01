Projeto: GCM’s têm dia de relaxamento na sede da Corporação

Nos dias 17 e 18 de janeiro, os integrantes das equipes de patrulhamento urbano da Guarda Civil Municipal (GCM) de Mogi Guaçu participaram do projeto Qualidade de Vida no Trabalho (QVT). A ação teve como objetivo oferecer para este efetivo operacional momentos de conforto físico e, especialmente, de relaxamento mental. A atividade, organizada pelo Comando Operacional da GCM em parceria com o Instituto Emagrecentro, aconteceu na sede da Corporação, localizada no Imóvel Pedregulhal.

Hoje, 13 equipes operacionais de patrulhamento urbano trabalham 24 horas por dia fiscalizando e vistoriando as quatro regiões de Mogi Guaçu e, principalmente, atendendo os chamados da população. Cerca de 60 guardas civis municipais entre homens e mulheres da Corporação guaçuana participaram da atividade. Eles tiveram momentos de saúde e bem-estar com direto a avaliação física e quick massagem.

“Esse efetivo tem dias estressantes de trabalho porque lidam na maioria dos casos com conflitos familiares. Portanto, é importante eles terem momentos de descanso e relaxamento porque nosso trabalho exige calma, discernimento e muita paciência. Por isso, ações como esta fazem toda a diferença nos momentos difíceis da rotina de trabalho”, mencionou o comandante da GCM, Élzio Romualdo.