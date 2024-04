Projeto do SAMAE que beneficia Estação de Tratamento de Esgoto dos Ypês é aprovado

Orçado em R$ 1,3 milhão, o projeto do SAMAE (Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto) de aquisição de aeradores para ampliação da ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) dos Ypês foi aprovado pelo CBH-Mogi. O anúncio foi feito na manhã desta sexta-feira, dia 19 de abril, no auditório da Associação Comercial e Industrial de Mogi Guaçu (Acimg), durante a 87ª Reunião Plenária do CBH-Mogi, que reuniu representantes de vários serviços de água da área de abrangência do órgão.

O encontro contou com a presença do prefeito Rodrigo Falsetti e do vereador Guilherme de Souza Campos, o Guilherme da Farmácia, e do superintendente do Samae, Mario Antonio Zaia, assim como da diretoria da autarquia. A reunião foi conduzida pelo presidente do CBH-Mogi, o prefeito de Santa Lúcia, Luiz Noli em conjunto com a secretária-executiva do CBH-Mogi, Irene Sabatino Pereira.

“É de grande importância todo assunto que se refere à manutenção dos recursos hídricos e saneamento”, comentou Falsetti, pontuando, em especial, sobre o zelo com os rios. Por sua vez, Zaia enfatizou as qualidades de Mogi Guaçu e o quanto a cidade tem a ganhar com novos investimentos. “Vocês terão oportunidade de dar uma volta pela cidade e comprovar o que estou falando”, disse.

O plano de aplicação dos recursos da cobrança pelo uso da água estimou para o CBH-Mogi o valor de investimento correspondente ao total de R$ 14 milhões para 2024. Estes recursos são oriundos de repasse do Fehidro (Fundos Estadual de Recursos Hídricos).

Do valor total do projeto para compra de aeradores, ou seja, R$ 1,3 milhão, o Samae receberá R$ 733 mil por parte do Fehidro por meio da aprovação pelo CBH-Mogi, sendo R$ 633 mil de contrapartida da autarquia.