Colisão entre caminhão e carro deixa casal ferido na Vicinal Guaçu-Itapira

O acidente ocorreu na manhã deste sábado (18) na Rodovia Carmen Ruete, próximo a ponte sobre o Rio Mogi Guaçu, divisa entre Mogi Guaçu e Itapira.

Segundo apurado, o condutor do Toyota Corolla que seguia sentido Mogi Guaçu atingiu a lateral dianteira de um caminhão que seguia no sentido contrário.

Com o impacto, o Corolla ficou parcialmente destruído. Socorristas do Corpo de Bombeiros e do SAMU foram acionados e socorreram o casal que estava no carro. No caminhão, os dois ocupantes não se feriram.

As responsabilidades do acidente serão apuradas pela Polícia Civil.