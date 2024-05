Emissário de Esgoto: Obra realizada pelo Samae está em fase final

Na próxima semana, a equipe do Samae (Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto) concluirá a obra do remanejamento do emissário de esgoto da margem esquerda do Rio Mogi Guaçu.

O serviço é realizado no trecho que receberá a cabeceira da nova ponte da Avenida dos Trabalhadores. O remanejamento se fez necessário para evitar risco de acidente futuro.

“Poderia haver vazamento embaixo do aterro feito para acomodar a cabeceira com possibilidade de ocorrer erosão por vazamento (250 litros/segundo), provocando desmoronamento e provável acidente grave”, detalhou o superintendente do Samae, Mario Antonio Zaia.

Além disso, o superintendente acrescenta que, caso não houvesse o remanejamento, ficaria muito difícil o acesso ao emissário para realização de serviços de manutenção. Vale lembrar que a obra tem projeto e execução da equipe da autarquia.