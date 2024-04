Falcão, o craque do futsal faz bonito em jogo festivo no Furno

O rei do futsal Falcão participou ontem à noite, dia 18 de abril, de um jogo festivo no ginásio poliesportivo Carlos Nelson Bueno, o Furno. Com a casa cheia, o jogador fez bonito em quadra. O prefeito Rodrigo Falsetti e o vice-prefeito Major Marcos Tuckumantel participaram do evento, assim como demais autoridades.

Antes do jogo festivo, o público assistiu três amistosos: futsal feminino com as alunas do professor Carlos Eduardo Estevam, o Feijão, futsal sub 10 com os alunos dos professores Allan Archanjo e Ronaldo Brandão, todos da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, e ainda FutDown, uma parceria entre a Secretaria de Esporte, Amigos do Futsal e Associação T21, tendo como responsável Eduardo Camargo, e a belíssima apresentação das meninas da Ginástica Rítmica da professora Camila Magalhães, além da Cheerleading, grupo de animadoras de torcida de Mogi Mirim com o professor Ricardo Toledo.

O evento teve o patrocínio da Supritec e apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e demais parceiros.