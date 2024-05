Crianças atípicas começam a ter aula de judô no Ceresc

Seis crianças atípicas, sendo quatro delas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outras duas com Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), começaram a treinar judô. As aulas foram iniciadas na semana passada por meio do Projeto Formando Campeões, sendo uma iniciativa do Centro de Atenção ao Transtorno do Espectro Autista (CATEA) Dr. José Muniz Júnior em parceria com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL).

Os alunos são assistidos pelo CATEA e os treinamentos são realizados no Centro Esportivo Juscelino Kubistchek de Oliveira, o Ceresc, na Vila São Carlos, de quarta e sexta-feira sempre em dois períodos e nos mesmos horários das 10h às 11h e das 16h às 17h. As aulas são com a Sensei Valéria Vitória, faixa preta 2º Dan, graduada em Educação Física e Pedagogia e com Especialização de Instrutora em Judô pela Federação Paulista de Judô (FPJ).

A coordenadora do CATEA, Jane Papa, comentou que, com os avanços contínuos na ciência e psicologia, o diagnóstico de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade tornou-se mais acessível, facilitando o acesso às atividades específicas para o desenvolvimento infantil.

“A iniciativa veio para estimular a prática do esporte, além do desenvolvimento de habilidades. O judô trabalha o equilíbrio, as coordenações motoras grossa e fina, ajuda na parte sensorial, a noção espacial e também na socialização, questões muito importantes para as pessoas com transtornos atípicos”, disse os destacar ainda que “o judô se apresenta como um aliado valioso no desenvolvimento dessas habilidades e na melhoria da qualidade de vida das crianças”.

Inscrições

Para participar do projeto, é preciso entrar em contato presencialmente na sede do CATEA, localizado na Rua Nunes Pedrosa, nº 339, no Bairro do Lote, ou com a Secretaria de Esporte e Lazer, na Rua Santo Antonio, 30, no Bairro do Lote, ou ainda pelos telefones (19) 3811.8790 e (19) 99854.4817 ou pelo e-mail: sel-contato@mogiguacu.sp.gov.br.