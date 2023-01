Prefeito, secretário de Saúde e deputado Rafa Zimbaldi visitam Hospital Municipal e AME 

A manhã desta quarta-feira, dia 18 de janeiro, foi de visita às dependências do Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos (HMTR) e do Ambulatório Médico de Especialidade (AME). O secretário de Saúde, Luciano Firmino Vieira, recebeu o prefeito Rodrigo Falsetti e o deputado estadual Rafa Zimbaldi. Durante o encontro, o deputado ouviu as demandas do superintendente do HMTR, Wagner Cezaroni, e prometeu continuar ajudando Mogi Guaçu com o envio de recursos.

“É sempre um prazer receber os deputados em nossa cidade e o Rafa Zimbaldi é um amigo nosso e de Mogi Guaçu. Nos ajuda com o envio de emendas e com nossos pedidos junto ao Governo do Estado. Sempre digo que sozinhos não fazemos nada. É uma somatória de esforços e parceiros nessa missão de levar o melhor para nossa população”, destacou o chefe do Executivo.

No AME, a comitiva conheceu o novo aparelho de ultrassom que acabou de chegar à unidade. O equipamento foi adquirido com recursos enviados pelo deputado estadual por intermédio de emenda, que foi solicitada pelo secretário de Saúde. O ultrassom entra em operação nesta semana, quando a equipe inicia treinamento. A expectativa é de que o ultrassom digital realize cerca de 30 exames por dia, o que reforçará os atendimentos no AME.

“Reafirmo aqui o nosso compromisso com Mogi Guaçu. O AME é muito importante para a cidade e região e colocamos nosso mandato à disposição”, comentou o deputado ao confirmar que vai intermediar uma agenda com o secretário de Saúde do Estado de São Paulo, Eleuses Paiva, para o prefeito e o secretário de Saúde de Mogi Guaçu, a fim de que também possam reforçar as principais demandas do município.

No Hospital Municipal, Rafa Zimbaldi conheceu o centro cirúrgico e a Radioterapia. Durante o bate-papo com o prefeito, com o secretário de Saúde e com o superintendente do HMTR, ouviu as principais demandas, como um novo aparelho de raio-x e um de mamografia, além de recursos para as cirurgias ortopédicas. “Aqui, é um hospital oncológico e na parte de diagnóstico temos um aparelho de mamografia antigo e teríamos um ganho com um mais moderno”, explicou Cezaroni.

“Nós temos uma fila extensa de pacientes que aguardam as cirurgias ortopédicas. Iniciamos um trabalho e de 2016 chegamos no ano de 2020 e estamos fazendo triagem para o atendimento desses pacientes e, assim, reduzir essa fila. Por isso, a destinação de recursos é importante para que possamos reduzir ou até mesmo zerar essa fila o quanto antes”, ressaltou o secretário municipal de Saúde.