Secretaria de Cultura realiza troca de carpete do piso do Teatro Tupec

Nesta semana, a Secretaria Municipal de Cultura iniciou a troca do carpete de piso do Teatro Tupec do Centro Cultural, no Jardim Camargo. O investimento é de R$ 116 mil e a melhoria está sendo executada com recursos próprios da pasta. O serviço deve ser concluído dentro de 15 dias.

O secretário-adjunto de Cultura, Domênico Honório, contou que o carpete do Teatro Tupec está sendo trocado pela primeira vez em cerca de 20 anos. “Nesse período, apenas intervenções pontuais internas foram realizadas no local”, disse.

Domênico Honório ressaltou que o trabalho atende as normas da IT 03/2018 (Instrução Técnica) do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que passaram a ser exigidas como segurança para o público após os incidentes ocorridos na Boate Kiss, em Santa Maria (RS).

“Esta instrução técnica tem como objetivo padronizar os termos e definições utilizados no Serviço de Segurança contra Incêndio e no Regulamento de segurança contra incêndio das edificações e áreas de risco do Estado de São Paulo. Com a troca do carpete do piso do Teatro Tupec, vamos garantir maior conforto e segurança para a população guaçuana, assim como para os locatários com um espaço altamente qualificado”, comentou.