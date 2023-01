Prefeito discute novos projetos e parceria com deputado federal Márcio Alvino

O prefeito Rodrigo Falsetti recebeu nesta segunda-feira, dia 9 de janeiro, em seu gabinete, a visita do deputado federal Márcio Alvino (PL) para discutir projetos e reafirmar parcerias com o objetivo de assegurar novos investimentos para o município. O vereador e presidente do diretório municipal do PL, Adriano Batatinha, também participou do encontro, assim como o novo secretário municipal de Obras e Mobilidade, o engenheiro civil Daniel Rossi.

“O deputado Márcio Alvino fez questão de nos visitar para que nós pudéssemos mostrar nossas demandas e projetos. Já é um amigo de Mogi Guaçu e, mais uma vez, se colocou à disposição da cidade e do nosso grupo para ajudar o município em nossas demandas, nas mais diferentes áreas”, comentou o chefe do Executivo ao informar que o novo secretário, presente na reunião, chega para somar. “Ele seguirá os projetos que integram o nosso Plano de Governo e nos ajudará a levar melhorias para a população”.

Alvino, por sua vez, reafirmou o compromisso de seu mandato com o município. “Vamos caminhar alinhados com o governo de Rodrigo Falsetti e ajudaremos no atendimento das mais diversas demandas lá em Brasília”, ressaltou o deputado federal.