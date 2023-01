CEGEP inicia matrículas de cursos técnicos para 2023 

O Centro Guaçuano de Educação Profissional (CEGEP) iniciou nesta segunda-feira, 9 de janeiro, as matrículas de cursos técnicos em diferentes áreas. As inscrições devem ser realizadas presencialmente na secretaria da instituição, situada à Rua Francisco Franco de Godoy Bueno, 295, Imóvel Pedregulhal, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h30.

São oito cursos disponíveis pelo CEGEP: Administração, Edificações, Eletrônica, Logística, Meio Ambiente, Nutrição e Dietética, Recursos Humanos e Segurança do Trabalho, com dois a três semestres de duração e cinco dias de aulas semanais.

Para efetuar a matrícula, os interessados devem apresentar cópias das seguintes documentações: certidão de nascimento ou certidão de casamento, RG, CPF, comprovante de endereço, histórico do ensino médio e uma foto 3×4 recente. Menores de 18 anos devem entregar cópias do CPF de duas testemunhas maiores de 18 anos para que seja efetuado o contrato de prestação de serviços educacionais, não podendo ser o CPF do próprio responsável

Os adolescentes que ainda não concluíram o ensino médio também podem se inscrever, mas devem apresentar xerox do histórico do ensino fundamental e declaração de matrícula da escola em que está estudando. No ato da matrícula é pedido para todos os interessados que doem 1kg de alimento não perecível (exceto sal e açúcar).

Para o diretor-geral da instituição, João Francisco Fantinato Pansani, os cursos representam importante oportunidade de formação e qualificação profissional. “Temos uma preciosidade de escola, em termos estruturais e educacionais. Estamos à sua espera, porque o CEGEP é uma referência para toda a região e cursos técnicos de qualidade, que fazem a diferença para quem está em busca de novas chances no mercado de trabalho”, disse.

Mais informações podem ser obtidas pelo site www.cegep.com.br ou pelos telefones (19) 3851-8585 / (19) 3818-3030 / (19) 99880.1289.