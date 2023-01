Buscas ao carro que caiu no Rio Mogi Guaçu chegam ao oitavo dia

O corpo do jovem motorista Guilherme Henrique de Jesus, 21 anos que caiu no Rio Mogi Guaçu, na segunda, dia 3, após sofrer um acidente na Rodovia SP 340, Km 169 ainda não foi localizado, mesmo após oito dias de buscas por parte do Corpo de Bombeiros de Mogi Guaçu, com apoio de Bombeiros de Campinas, Paulínia e outras localidades, além da ajuda de voluntários com jetski e equipamentos de dectetorismo.

Ainda neste domingo, foi divulgado que o corpo de um homem foi localizado em um trecho do Rio Mogi Guaçu na cidade de Leme, parte do rio que fica no caminho rio abaixo, cerca de 60 a 70 quilômetros, mas a confirmação de que não é o corpo de Guilherme veio nesta segunda por meio da Polícia Civil de Leme.

As buscas se reiniciam nesta terça-feira (10) e vão atingir o 10º dia.