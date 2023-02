PMs de Força Tática flagram motorista com CNH falsa

Os PMs Sargento Dias, Cabo Torriane, Montefusco e Timóteo da Equipe de Tático em patrulhamento por Mogi Guaçu na tarde desta quinta (09), visualizou o veículo Audi A3 ocupado por 03 indivíduos, pela avenida Bandeirantes, sendo que o condutor ao perceber a presença policial tentou esconder o rosto, o que motivou abordagem, sendo realizada pela Rua José Scanavaqui, no Jardim Esperança.

Os ocupantes do veículo foram submetidos a busca pessoal, nada de ilícito foi localizado, também foi feita uma busca veicular, também não encontrado nada irregular. O condutor se apresentou como A. S. G. e apresentou a equipe uma CNH com referido nome. Foi realizado consulta via aplicativo no QR Code do documento, porém não retornou nenhum dados, realizado contato com o Copom que ao pesquisar o número de registro da CNH, retornou com uma foto diferente da que estava no documento.

Após uma breve pesquisa policial, o condutor veio a relatar que o documento apresentado era falso e que teria adquirido na cidade de São Paulo de um indivíduo desconhecido, pelo valor de R$1000,00

Diante dos fatos foi dada voz de prisão a F. pelo crime de utilização de documentos falso, sendo conduzido pacificamente para a Central de Polícia Judiciária onde o delegado de Plantão Dr. Erivan Vera Cruz foi cientificado dos fatos, ratificando a voz de prisão dada pela equipe, permanecendo F. preso a disposição da Justiça.

Apoio na ocorrência:

Tático 071

Sgt Assis

Cb Goulart

Cb Meireles