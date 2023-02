SAAMA promove plantio de 28 mudas de árvores no canteiro central da Avenida Brasil

Nesta sexta-feira, 10 de fevereiro, a Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA) iniciou o plantio de 20 ipês-rosa e de oito palmeiras rabo-de-raposa no canteiro central da Avenida Brasil do trecho entre a rotatória da Avenida Rodrigo Mazon até a rotatória do Jardim Serra Dourada. O plantio dá seguimento ao projeto da SAAMA que visa o novo paisagismo da Avenida Brasil.

Em setembro de 2022, equipes da pasta iniciaram o paisagismo da Avenida Brasil realizando o plantio de 85 ipês-rosa no trecho entre a rotatória do condomínio Oregon até a rotatória da Avenida Rodrigo Mazon. O serviço é executado pela Administração Municipal com o apoio da iniciativa privada que doou os exemplares de árvores. O trabalho faz parte do cronograma da pasta de promover jardinagem e paisagismo para revitalizar os espaços públicos de Mogi Guaçu.

“Os ipês são mudas com três metros de altura e com três anos de vida. Em 2025, no período da primavera temos a expectativa de que todos os ipês estejam floridos e embelezando Mogi Guaçu”, comentou a assessora da pasta, Damarys Bombo.

“Já as palmeiras rabo-de-raposa foram plantadas no canteiro central da Avenida Brasil em partes específicas onde não é permitido árvores de grande porte devido a fiação elétrica existente”, explicou ela ao informar que o plantio terá continuidade a partir da rotatória do Jardim Serra Doura até o final da Avenida Brasil, no Residencial Flor da Serra.

Nesta semana, também foi realizado pela Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente o plantio de 12 ipês-rosa na Praça Francisco Marchesi, popularmente conhecida como Campo do TG, no Jardim Igaçaba.