Motorista fica gravemente ferido ao colidir violentamente contra traseira de ônibus

Mais um grave acidente foi registado no início da manhã desta sexta-feira (10), na Rodovia SP-340. Um VW/Gol bateu violentamente na traseira de um ônibus da Viação Santa Cruz, que havia parado no acostamento para o embarque de passageiros.

O acidente ocorreu no km 158, sentido a Campinas, em frente do posto da Polícia Militar Rodoviária de Mogi Mirim.

O Gol veio em alta velocidade e bateu contra a traseira do ônibus. Com a batida, o veículo foi parar em cima da defensa e o motorista ficou retido dentro do carro, até que foi retirado e removido pela Renovias para a Santa Casa de Mogi Mirim em estado grave.

No ônibus seguia viagem para São Paulo com 21 passageiros e ninguém se feriu.