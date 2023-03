PAT divulga 109 vagas de EMPREGO para esta quinta (23)

109 vagas distribuídas em 56 ocupações

1. AJUDANTE DE OBRAS (6773143): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Necessário experiência na função. Não é serviço pesado. Para contratação imediata. Vaga masculina. Escolaridade indiferente.

2. ANALISTA DE CONTABILIDADE (6762970): Atuar como analista de custo contábil. Necessário conhecimento e experiência em rotina contábil. Sexo indiferente. Ensino superior cursando ou concluído em contabilidade.

3. ANALISTA FINANCEIRO (6767609): Vaga para trabalhar em Itapira. Organizar contas a pagar e a receber. Realizar faturamentos e pagamentos. Analisar todas as operações financeiras da empresa. Acompanhar o desempenho e as previsões do fluxo de caixa. Preparar e apresentar projeções e simulações estratégicas que possam antecipar os resultados da empresa, entre outras atividades pertinentes a função. Desejável possuir veículo próprio. Necessário experiência na função. Sexo indiferente. Ensino técnico ou superior concluído em administração, contabilidade ou áreas correlatas. Desejável CNH A ou B.

4. ARMARDOR DE FERRAGEM NA CONSTRUÇÃO CIVIL (6770016): Experiência como armador de ferragens. Trabalhar no canteiro de obras da Ponte de Ferro. Vaga masculina.

5. ASSISTENTE DE SERVIÇO DE CONTALIBIDADE (6762913): Atuar como assistente Contábil. Necessário conhecimento e experiencia na rotina contábil.

6. AUXILIAR ADMINISTRATIVO (6773029): Auxiliar administrativo área de manutenção mecânica. Necessário experiência em controle corporativo de pneus, controle de combustível, troca de óleo, abertura e encerramento de ordem de serviço, inclusão no sistema e acompanhamento de solicitação de serviços e demais atividades administrativas de manutenção mecânica. Necessário residir em Mogi Guaçu. Local de trabalho Mogi Guaçu. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: B.

7. AUXILIAR DE COZINHA (6765380): Ajudar na preparação de pratos, limpeza e organização da cozinha. Desejável que possua veículo próprio. Idade até 40 anos. Sexo e escolaridade indiferentes.

8. AUXILIAR DE LIMPEZA (6773957): Necessário experiência de 3 meses na função. Efetuar limpeza geral do restaurante. Possuir meios próprios para chegar ao local de trabalho. Vaga sexo indiferente. Ensino fundamental completo. CNH: AB.

9. AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (6762096): Trabalhar como ajudante de produção. Breve noção de produção no ramo de plásticos. Trabalhar em turnos. Vaga masculina. Ensino fundamental completo.

10. AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (6764425): Exercer a função de auxiliar de produção. Com veículo próprio para se locomover até o trabalho. Idade até 40 anos. Vaga masculina. Ensino médio completo.

11. AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (6767849): Trabalhar no ramo de madeiras, produção de produtos, manutenção e operação de máquinas, distribuição e abastecimento de materiais. Organização e limpeza das máquinas e do ambiente de trabalho. Trabalho exige força. Ensino médio completo. Vaga masculina.

12. AUXILIAR DE LOGÍSTICA (6772500): Atuar na emissão de notas fiscais, recebimento e despacho de mercadorias, conferência e pacote de mercadorias, entre outras atividades pertinentes a função. Necessário conhecimento na função preferencialmente comprovado com carta de referência. Ensino médio completo e técnico em logística cursando ou concluído. Vaga feminina.

13. AUXILIAR DE MANUTEÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA (6770511): Possuir familiaridade com ferramentas e elétrica. Função exige força. Ensino médio completo. Conhecimento na função. CNH: B.

14. AUXILIAR DE PRODUÇÃO (Ajustador de Válvula) (6762321): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim: Realizar reparos, limpeza e manutenção em peças, máquinas e equipamentos, Limpar e organizar ferramentas, instrumentos e local de trabalho, interpretar desenhos técnicos, conferir medidas, testar, montar e desmontar peças e equipamentos, interpretar ordem de serviço, controlar qualidade das peças e equipamentos, será um diferencial possuir experiencia na função

15. AUXILIAR NOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO (6774022): ajudante de pré-preparo dos alimentos. Diferencial conhecimento em gastronomia. Possuir meios próprios para chegar ao local de trabalho. Vaga sexo indiferente. Ensino fundamental/médio completos. CNH: AB

16. BALCONISTA (6767786): Trabalhar diretamente com atendimento ao cliente e vendas. Ser ágil e proativo. Necessário possuir experiência em carteira. Ensino médio completo. CNH: AB. Vaga feminina.

17. BORRACHEIRO (6767696): Executar serviços de troca, reposição, conserto, montagem e desmontagem de pneus. Classificar pneus para fins de recapagem e recauchutagem. Trabalhar normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente. Realizar alinhamento e controlar a vida útil e utilização do pneu. Não exige experiência em carteira. Ensino fundamental completo.

18. BORRACHEIRO AUXILIAR (6767614): auxiliar nos serviços de troca, reposição, conserto, montagem e desmontagem de pneus. Classificar pneus para fins de recapagem e recauchutagem. Trabalhar normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente. Realizar alinhamento e controlar a vida útil e utilização do pneu. Não exige experiência em carteira. Ensino fundamental completo.

19. CAMAREIRA EM MOTEL (6768193): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Realizar limpeza dos quartos, repor toalhas, conferir saída de frigobar, arrumar as camas entre outras atividades pertinentes a função. Horário de trabalho das 22h às 06h. Empresa oferece alimentação no local. Empresa oferece transporte para moradores de Mogi Guaçu. Residir em Mogi Guaçu. Necessário experiência na função. Vaga feminina. Ensino médio incompleto.

20. CARPINTEIRO (6770124): Experiência com carpintaria em geral. Trabalhar no canteiro de obras da Ponte de Ferro. Vaga masculina.

21. CORRETOR DE IMÓVEIS (6773967): Necessário possuir bom conhecimento em matemática e cálculos, excell, word, facebook e instagran, dentre outras atividades pertinentes a função. Irá fornecer linhas de créditos para planos Casa Verde e Amarela e Minha Casa Minha Vida. Ensino médio completo. Vaga indiferente.

22. COSTUREIRA EM GERAL (6759025): Vaga para trabalhar em Itapira. Não é necessária experiência. Empresa oferece treinamento, oportunidade para uma recolocação no mercado de trabalho e noiva profissão. Empresa oferece transporte. Vaga feminina. Ensino fundamental/alfabetizada.

23. EMBALADOR A MÃO (6760801): Não é necessário experiência. Auxiliar de embalagens de produtos, função exige uso de força. Idade entre 18 à 23 anos. Vaga masculina. Ensino médio completo.

24. EMPACOTADOR A MÃO (6772480): Trabalhar com embalagens de produtos. Recebimento e despacho de mercadorias. Necessário conhecimento na função preferencialmente comprovado com carta de referência. Ensino médio completo. Vaga feminina.

25. EMPACOTADOR A MÃO (6773933): Irá atuar no porcionamento e envasamento de produtos e auxiliar em outras atividades pertinentes à função. Não exige experiência na função. Horário de trabalho segunda à sexta-feira 13h às 22h e sábado 9h às 14h15. Necessário possuir veículo próprio para ir até o trabalho. Vaga sexo indiferente. Ensino médio completo. 26. EMPREGADA DOMÉSTICA (6769229): Lavar, passar roupas, cozinhar, entre outras funções referentes ao cargo de empregada doméstica. Vaga feminina. Escolaridade indiferente. Necessário experiência na função.

27. FRENTISTA (6774168): Realizar atendimento a clientes, abastecimento de veículos, dentre outras atividades inerentes a função. Possuir disponibilidade de horário. Desejável CNH B. Vaga masculina. Ensino médio completo. Necessário experiência na função.

28. INSTALADOR DE ALARME / RASTREAMENTO DE VEÍCULOS (6770087): Atuar como instalador de rastreador de veículos. Necessário experiência na função. Ensino Médio Completo. Vaga Masculina. CNH: AB.

29. INSTALADOR – REPARADOR DE REDES E CABOS TELEFÔNICOS (6768831): Vaga para trabalhar na região do Circuito das Águas. Efetuar instalação de postes e acessórios de telefonia, desobstruir dutos, efetuar espinamento, construir aterramento de cabos, cordoalhas e armários telefônicos, remover fios e cabos desativados, abrir linhas de dutos, valas, zelar pela organização, limpeza e segurança na área de trabalho, entre outras atividades pertinentes a função. Ensino Fundamental Completo. Sexo indiferente. CNH: B. Não é necessário experiência na função.

30. MECÂNICO DE BICICLETAS (6738256): Necessária experiência na função. Conhecimento total de manutenção de bicicletas. Vaga masculina. Ensino médio completo.

31. MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS EM GERAL (6771911): Vaga Temporária 3 meses. Mecânico de máquinas preventivas e corretivas. Conhecimento em hidráulica, pneumática, rolamentos e outros conhecimentos necessários em mecânica. Experiência comprovada em carteira. Ensino médio completo/ curso técnico em mecânica. CNH: B. Vaga masculina.

32. MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS INDUSTRIAL (6747556): Vaga para trabalhar em Itapira. Manutenção efetiva e preventiva de maromba, laminador, caixão, misturador, carregador, vaganetas, estufas e esteiras, bem como atividades afins em indústria de cerâmica vermelha. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB.

33. MONTADOR DE ANDAIMES (6771660): Atuar na montagem e desmontagem de andaimes, dentre outras atividades pertinentes a função. Ensino fundamental incompleto. Vaga masculina. Desejável CNH AB.

34. MOTORISTA CARRETEIRO (6772951): Ter experiência comprovada em carteira de trabalho como motorista carreteiro. Disponibilidade para ficar alojado em outras cidades se necessário. Ensino fundamental completo. Vaga masculina. CNH: E.

35. MOTORISTA DE FURGÃO OU VEÍCULO SIMILAR (6774103): Possuir experiência na função. Vaga masculina. CNH: D.

36. MOTORISTA DE ÔNIBUS (6773798): Realizar o transporte de pessoas. Fazer a inspeção das condições do veículo, tais como: elétrica, mecânica, abastecimento. Conhecimento das leis de trânsito, rotas e itinerários. Possuir curso de transporte coletivo atualizado. Ser uma pessoa atenta e cuidadosa. Escolaridade indiferente. Necessário experiência na função. CNH D.

37. MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (6769951): Necessário experiência na função. Saber operar Munck. Vaga indiferente. Escolaridade indiferente. CNH D ou E.

38. OPERADOR DE EMPILHADEIRA ELÉTRICA (6766811):Necessária experiência na função. Transportar mercadorias para loja, obedecendo procedimentos e arrumação nos pallets, disposição nos corredores e no estoque aéreo, identificando validade das mercadorias. Verificar condições das empilhadeiras, verificando a carga das baterias, funcionamento dos carregadores e check list. Demais atividades oriundas a função. Ter curso de empilhadeira, disponibilidade de horário – escala de trabalho 6×1. Sexo indiferente. Ensino médio completo. CNH: B

39. OPERADOR DE NEGÓCIOS EXTERNO (6766541): Realizar atendimento e prospecção de cliente para os processos de financiamento e empréstimo, entre outros serviços. Analisa e formaliza contratos e elabora estratégias para aumentar a participação da financeira no mercado. Necessária facilidade com técnicas de vendas. Possuir de 22 a 45 anos. Sexo indiferente. Ensino médio completo. CNH: B

40. OPERADOR DE NEGÓCIOS INTERNO (6766676): Realiza atendimento presencial e por telefone aos clientes, digita proposta de crédito, faz captação, retenção de clientes, realiza acompanhamento e fechamento de vendas. Necessário facilidade com técnicas de vendas e negociação. Possuir de 22 a 45 anos. Sexo indiferente. Ensino médio completo.

41. OPERADOR DE TORNO CNC (6765368): Vaga para trabalhar em Itapira. Necessário que possua curso de aperfeiçoamento profissional, programação, preparação e operação de torno CNC, domínio em metrologia, leitura e interpretação de desenho. Necessária experiência mínima de 03 meses na função. Vaga masculina. Ensino fundamental completo.

42. PEDREIRO (6765430): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Executar trabalhos em alvenaria, concreto, tijolos, ladrilhos e outros materiais, guiando-se por desenhos, esquemas e especificações, utilizando processos e instrumentos pertinentes a função para construir alicerces, levantar paredes, muros e construções similares. Rebocar estruturas construídas. Realizar trabalhos de manutenção corretiva de prédios, calçadas e estruturas semelhantes. Vaga masculina. Ensino médio completo.

43. PEDREIRO (6771478): Vaga temporária 160 dias. Organizar e preparar o local de trabalho na obra, construir fundações e estruturas de alvenaria, aplicar revestimentos, contrapisos e manusear massa de concreto. Trabalhar em altura para realizar manutenção. Reparo em hidráulica. Realizar serviços de serralheria, utilizar solda quando necessário, entre outras atividades pertinentes a função. Ensino fundamental completo. Necessário experiência na função. Vaga masculina.

44. POLIDOR DE VEÍCULOS (6755141): Necessário possuir conhecimento em polimento de veículos. Vaga masculina. Escolaridade indiferente.

45. RETIFICADOR DE CILINDROS (6764837): Retificador de cilindros de bloco de motores gasolina, álcool e diesel. Conhecimento comprovado de ajustador mecânico ou metrologia, torneiro mecânico, fresagem mecânica. Necessário conhecimento nos instrumentos de medição mecânica como paquímetro, multímetro, micrômetro e manômetro. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB.

46. SERRALHEIRO (6763665): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Necessária experiência comprovada em carteira ou carta de referência. Vaga masculina. Ensino fundamental completo.

47. SERRALHEIRO (6773879): Necessário experiência na função. Trabalhar com serralheria industrial, portões, acabamento e mais atividades inerentes a função. Vaga masculina. CNH B. Escolaridade indiferente.

48. SERVENTE DE PEDREIRO (6771544): Vaga temporária 160 dias. Demolir edificações de concreto, alvenaria e outras estruturas. Preparar canteiros de obras, limpando a área e compactando solos. Efetuar manutenção de primeiro nível, limpando máquinas e ferramentas, verificar condições dos equipamentos para o uso. Realizar escavações e preparar massa de concreto e outros materiais. Necessário experiência na função. Ensino fundamental completo. Vaga masculina.

49. SOLDADOR (6771617): Necessário experiência em serralheria e solda MIG. Ensino fundamental completo. Vaga masculina

50. SOLDADOR TIG (6763719): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim: Necessário experiencia na função comprovada em carteira ou carta de referência.

51. TÉCNICO EM MANUTENÇÃO ELETRÔNICA (6737640): Necessária experiência na função. Efetuar consertos de inversor de solda e reparo em placas. Vaga masculina. Ensino fundamental completo.

52. TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO (6737672): Necessária experiência na função. Efetuar consertos em geladeiras e ar-condicionado. Vaga masculina. Ensino fundamental completo.

53. VENDEDOR DE SERVIÇOS (6770831): Necessário experiência na função. Possuir veículo próprio (carro ou moto) e disponibilidade para viagens curtas pela região. Sexo indiferente. Ensino Médio Completo. CNH: A ou B

54. VENDEDOR INTERNO (6758372): Trabalhar com vendas de produtos ópticos. Necessária experiência comprovada através de carteira de trabalho. Vaga feminina. Ensino médio completo.

55. VENDEDOR INTERNO (6767444): Necessário Experiência na área de vendas na rede varejista. Fundamental já ter trabalhado com metas, ter boa comunicação e vontade de crescimento. Sexo indiferente. Ensino médio completo.

56. VENDEDOR INTERNO (6770752): Necessário experiência com vendas de roupas e atendimento ao cliente, vendas e caixa. Idade acima de 20 anos. Residir próximo ao Bairro Itamaracá ou possuir meios próprios para ir até o trabalho. Vaga feminina. Ensino médio completo.

VAGAS DISPONÍVEIS PARA PCD (PESSOAS COM DEFICIÊNCIA)

Não há vagas disponíveis.

Obs.: As vagas disponíveis exigem experiência comprovada em Carteira de Trabalho de acordo com a solicitação do empregador.

Todas as vagas disponíveis para PCD exigem comprovação da deficiência através de Laudo Médico.

Vagas disponíveis para o dia: 23/03/ 2023 (Quinta-Feira).

PAT- Posto de Atendimento ao Trabalhador

Rua São José, nº 49 – Vila Julia

(019)3841-7323 / (019) 3891-5300

O PAT INFORMA QUE EM HIPÓTESE ALGUMA AS EMPRESAS QUE DEMANDAM VAGAS NO POSTO PODEM COBRAR QUALQUER VALOR PARA GERAR OPORTUNIDADE DE TRABALHO. CASO ISSO OCORRA NOS COMUNIQUE ANTES DE QUALQUER AÇÃO.Vagas atualizadas em: 22/03/2023 e possuem limite de encaminhamento, podendo expirar no decorrer do dia.

OBS: As vagas disponíveis exigem experiência comprovada em Carteira de Trabalho de acordo com a solicitação do empregador. Todas as vagas disponíveis para PCD, exigem comprovação da deficiência através de Laudo Médico.