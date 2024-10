PAT divulga 170 vagas de EMPREGO nesta segunda-feira (21)

170 Vagas distribuídas em 67 ocupações

AÇOUGUEIRO (7972736): Retalhar as peças conforme necessidade, atendimento balcão, limpeza e ordem dos equipamentos de trabalho, acompanhar recebimento da carne, armazenar carne para evitar deterioração, manter organização para garantir qualidade e higiene dos produtos. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO (7980497): Responsável pela limpeza de carnes vermelhas e brancas, preparar peças de cordo com instruções recebidas, examinar peças de carnes recebidas, verificando se está de acordo com a aquisição para comprovar quantidade e qualidade, armazenar a carne, dispondo-a em frigorífico para evitar deterioração, manter ferramentas de trabalho em ordem, providenciando a limpeza, demais atividades oriundas a função. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo. AJUDANTE DE MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS (7987474): Auxiliar o montador de estruturas metálicas e solda. Diferencial quem possua conhecimentos na função. Não necessita experiência. Disponibilidade para viagens. Trabalho em altura. Vaga masculina. Ensino fundamental incompleto. AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO (7964837): Necessário conhecimento e experiência comprovada na área de limpeza e área fabril, higienização e conservação. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: B, desejável não obrigatório. AJUDANTE DE OBRAS (7942681): Possuir disponibilidade para viagens e trabalhos fora da cidade quando necessário. Experiência como ajudante de pedreiro. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. AJUDANTE DE PINTOR (7983659): Necessário conhecimentos em construção civil. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. AJUDANTE DE PRODUÇÃO (7931125): Auxiliar na produção de máquinas guilhotina e dobradeira. Ser ativo e prestativo. Com ou sem experiência. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB APRENDIZ EM AUXILIAR DE MECÂNICO (7944746): Vaga para trabalhar em Martinho Prado, próximo a penitenciária feminina. De 18 a 23 anos. Conferir tensionamento de correias, regular velocidade das máquinas, abastecer máquinas e implementos. Engraxar rolamentos, engrenagens e buchas. Encapar correias, correntes e giratórias de motor. Vaga masculina. Ensino médio completo ou cursando. CNH: AB, possuir meios próprios para chegar ao local de trabalho. ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (7953598): Trabalhar com emissão e entrada de nota fiscal, recebimento de clientes, pagamento de fornecedores, entre outras atividades pertinentes a função. Necessário experiência na função comprovada em carteira, administrativa, fiscal ou financeira. Vaga feminina. Ensino superior completo em Administração/logística. CNH: AB. ASSISTENTE DE VENDAS (7989317): Auxiliar para apoio administrativo em vendas, realizar atendimento inicial dos clientes que buscam a gerência, orientar e direcionar para setores corretos, recepcionar os fornecedores e direcionar as compras para os lideres de cada setor, auxiliar a gerência na elaboração de relatórios, planilhas, gráficos, levantando e digitando dados, entre outras atividades inerentes a função. Vaga sexo indiferente. Ensino médio completo. Conhecimento da função. ATENDENTE NO SETOR DE FRIOS E LATICÍNIOS (7987734): Responsável por auxiliar nas atividades dos departamentos de perecíveis, como realizar preparações dos produtos que serão expostos nos balcões de vendas, reabastecer parte de frios e dar suporte necessário ao bom andamento da área, atendimento ao cliente, escala 6×1. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. AUXILIAR DE ARMAZENAMENTO (7990882): Vaga para trabalhar em Estiva Gerbi. Recepcionam, conferem e armazenam produtos e materiais em almoxarifados, armazéns, silos e depósitos, fazem os lançamentos da movimentação de entrada e saída, controlam estoques, distribuem produtos e materiais a serem expedidos, organizam o almoxarifado para facilitar a movimentação. Vaga masculina, ensino fundamental. AUXILIAR DE CORTE (7956461): Preparador de tecidos e suas marcações e corte para o setor da costura. Revisam e contam peças já cortadas. Fazem a inspeção de qualidade nos tecidos a serem cortados para produção da costura. Auxiliar os operadores de máquinas no corte de matérias. Experiência na função. Vaga sexo indiferente. Ensino médio completo. AUXILIAR DE COZINHA (7987912): Executar tarefas de pré-preparo, tanto de carnes como hortifruti granjeiros, higienizar legumes e folhas, preparo de saladas e sobremesas. Auxiliar o cozinheiro no preparo das refeições, responsável pelo corte de carnes, preparo de pratos quentes e frios, armazenação, seguir normas e procedimentos de segurança alimentar, distribuir refeições aos colaboradores, proceder higienização de utensílios, equipamentos e área de trabalho, mantendo seus postos de trabalho limpos. Vaga sexo indiferente. Ensino fundamental completo. Conhecimento na função. AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (7987353): Desejado experiência e conhecimento na função. Auxiliar em separação de materiais e carregar caminhões. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. AUXILIAR DE LIMPEZA (7972965): Vaga para trabalhar em Estiva Gerbi. Responsável pela limpeza e organização dos departamentos. Possuir meios próprios de chegar ao local de trabalho. Vaga feminina. Ensino fundamental completo. CNH: AB AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (7990256): Trabalhar na produção dos arranhadores, colagem, furação com furadeira, enrolar corda de sisal e demais atividades oriundas a função. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (7954604): Terá a incumbência de pregar liga toco produzindo a meta estabelecida para cada modelo, gabaritar liga toco, cortar cantos de madeira, realizar movimentação de matéria prima em toda área produtiva da fábrica, auxiliar na usinagem como um todo, bem como no setor de montagem. Auxiliar na expedição quando necessário trançando pallets, montando kits de caixas, quebrando cantos com lixadeiras, manter limpo e organizado a célula onde trabalha. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. AUXILIAR OPERACIONAL DE LOGÍSTICA (7971599): Recebimento. Armazenagem, movimentação, expedição e separação de materiais. Vaga masculina. Ensino médio completo. AUXILIAR DE PEDREIRO (7983573): Necessário possuir conhecimentos na função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS (7966260): Necessário conhecimento em rotinas administrativas, pacote office e ter boa comunicação. Sexo indiferente para a vaga. Cursando último ano de graduação ou graduado em RH ou áreas correlacionadas. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LINHA DE PRODUÇÃO (7947154): Responsável pelas atividades: Carregar e descarregar caminhão, selecionar frutas e demais atividades oriundas a função. Vaga masculina. Ensino fundamental incompleto. BALCONISTA (7985965): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim . Responsável pelo atendimento ao público, preparação de alimentos, organização do local de trabalho. Escala de trabalho 6×1. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo. CARTAZISTA (7987727): Desenvolver e elaborar manualmente e com a utilização de máquina de acordo com a demanda estabelecida pela gerência comercial, afixar cartazes e banners de acordo com padrão estabelecido pela área de MKT e comunicação visual, executar funções correlacionadas visando o bom desempenho da filial. Vaga sexo indiferente. Ensino médio completo. ELETRICISTA AUTOMOTIVO (7974610): Necessário conhecimentos na função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: AB ELETRICISTA DE INSTALAÇÃO – MEIO OFICIAL (7862286): Atuar como meio oficial de eletricista. Instalação e manutenção de sistemas de segurança como alarme, cerca elétrica, circuito fechado de TV, portão eletrônico entre outros. Possuir disponibilidade para horas extras. Necessário conhecimento de computação e experiência na função. Vaga masculina. Ensino técnico na área. CNH: B ELETRICISTA INDUSTRIAL (7969835): Responsável pela manutenção elétrica preventiva e corretiva em motores, máquinas, equipamentos e instalações industriais. Analisa as necessidades de troca e regulagem de componentes e aplica testes de funcionamento. Vaga masculina. Técnico na área. EMPREGADA DOMÉSTICA (7960800): Cozinhar, lavar , passar e demais afazeres domésticos. De 40 a 55 anos. Diferencial quem resida nas proximidades do bairro do Lote. Vaga feminina. Escolaridade indiferente. ENCANADOR INDUSTRIAL (7974353): Exercer a função de encanador, isométrico e montagem de tubulação. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. ESTOQUISTA (7987722): Acompanhar e auxiliar a equipe terceirizada na realização dos inventários de estoque noturna, contagem de produtos, geração e impressão de relatórios, analisar e verificar divergências de estoque, que a contratada contou. Acompanhar os processos noturnos no combate à prevenção de perdas (ajuste e avaria). Escala 6×1, das 08h às 16h20m. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. FISCAL DE CAIXA (7989164): Vaga de auxiliar de frente de caixa, atendimento ao cliente, autorização de cancelamento de compras, verificar e autorizar divergência de preço no sistema PDV, realizar sangria/fechamento do caixa, apoiar a liderança nas rotinas de indicadores de RH, escalas de folgas e controle de férias, garantir a organização do setor. Vaga sexo masculino. Ensino médio completo. Experiência na função. FISCAL DE PREVENÇÃO E PERDAS (7987884): Trabalhar nas atividades de prevenção e perdas e na conservação da loja, preparar relatórios de segurança e procedimentos administrativos, acompanhar os processos de inventários dos departamentos, zelar pela integridade física/patrimonial da empresa e funcionários, controlar entrada e saída de funcionários, terceiros e clientes, etiquetar produtos de consumo próprio dos funcionários em áreas de circulação da loja, manter disciplina na portaria. Vaga masculina. Ensino médio completo. FONOAUDIÓLOGO (7974086): Desejável experiência de 01 ano na função. Sexo indiferente para a vaga. Ensino superior completo em fonoaudiologia. INSTALADOR DE ALARMES E SISTEMAS DE SEGURANÇA (7931787): Responsável pelas atividades de instalação e manutenção de alarmes e equipamentos de segurança, reportando diretamente ao gestor da área. Necessária formação técnica inerente a função e conhecimentos das NR’S -11 e 35. Experiência comprovada em carteira. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: B INSTALADOR DE SISTEMAS DE SEGURANÇA (7862059): Profissional irá instalar sistemas de segurança como: Alarmes, cerca elétrica, circuito fechado de TV e controle de acesso. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: B LÍDER DE LIMPEZA (7991348): Experiência em liderança, gestão de pessoas e limpeza. Disponibilidade de horários para atuar de manhã ou a noite. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo. CNH: B diferencial. MANTEDOR DE EQUIPAMENTOS (7937245): Necessário possuir conhecimentos em reparos de funilaria, pintura e fibra de vidro em máquinas e equipamentos. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: B MECÂNICO DE AUTO EM GERAL (7980779): Experiência na área mecânica de automóveis. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: B MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS (7987441): Experiência como montador e trabalho em altura. Disponibilidade para viajar. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: AB MOTORISTA DE CAMINHÃO (7974281): Necessária experiência como motorista. Carregar e descarregar. Idade máxima 45 anos. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: C, D ou E. MOTORISTA DE CAMINHÃO LEVE (7968996): Motorista de veículo leve, transportam, coletam e entregam cargas em geral, guincham, destombam e removem veículos avariados e prestam socorro mecânico. Movimentam cargas volumosas, podem também operar equipamentos, realizar inspeções e reparos em veículos, vistoriar cargas, verificar documentações de veículos e cargas. Definem rotas e asseguram a regularidade do transporte. Trabalhar em conformidade com normas e procedimentos técnicos e de segurança. Experiência na função. Vaga masculina, ensino médio completo. CNH B. MOTORISTA DE CAMINHÃO (7980960): Habilidade de operar veículo pesado e equipamentos, caminhão Rollon e julieta, saber se comunicar para interagir com clientes, curso de MOPP. 24 meses de experiência na função. Vaga masculina, ensino médio completo. CNH E. MOTORISTA DE CAMINHÃO TRUCK (7981632): Necessário que possua experiência comprovada na carteira como motorista preferencialmente como caçamba. Residir em Mogi Guaçu. Ensino fundamental completo. CNH: D. Vaga sexo masculino. MOTORISTA CARRETEIRO (7981773): Necessário ter experiência comprovada em carteira de trabalho como motorista carreteiro. Disponibilidade em ficar alojado em outras cidades. Residir em Mogi Guaçu. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: E MOTORISTA TURMEIRO (7981647): Necessária experiência comprovada como motorista de ônibus, van, caminhão pipa e basculante. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: D OPERADOR DE CAIXA (7987826): Registrar mercadorias do PDV, receber o pagamento das mercadorias, abertura e fechamento de caixa, efetuar sangrias sempre que solicitado/necessidade, limpeza e organização do local de trabalho, atendimento ao cliente. Vaga sexo indiferente. Ensino médio completo ou incompleto. Experiência na função. OPERADOR DE EMPILHADEIRA (7987754): Operar empilhadeira pela área da loja do depósito, para fins de abastecimento dos porta paletes, ou pela área externa do depósito para auxiliar na descarga dos caminhões, realizar a recarga das baterias e ou trocar do cilindro. Fazer check-list, imprescindível curso de operador de empilhadeira e / ou curso de reciclagem dentro da validade. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: B. OPERADOR DE INSPEÇÃO DE QUALIDADE (7932106): Trabalhar na cidade de Estiva Gerbi. Atuar como supervisor de Qualidade, responsável por supervisionar as rotinas de controle de qualidade, garantindo os padrões mínimos exigidos em cada fase do processo. Supervisionar as atividades da equipe, propondo novas rotinas de trabalho para assegurar a qualidade nas operações realizadas. Elaborar e revisar documentos internos. Experiência na função. Vaga sexo indiferente. Ensino superior voltado para área de qualidade. OPERADOR DE LOJA (7982300): Necessário conhecimento em exposição de mercadorias, arrumação, organização, precificação. Atendimento ao cliente, informática básica e agilidade. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo. PEDREIRO (7983668): Necessária experiência na função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. PEDREIRO (7981671): Experiência comprovada como pedreiro, conhecimento em armação de ferragens, formas e hidráulica. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: B. PEDREIRO (7968242): Responsável pela demolição de piso existente, serviço de corte e aterro, execução de rampa em concreto armado, assentamento de pedra limeira, execução casa de máquinas em alvenaria, execução de base de reservatório em concreto armado e reparo em obras civis. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: B PEDREIRO (7965333): Vaga temporária 3 meses início de experiência. Ampla experiência em construção civil, serviços de alvenaria, reboco fino, concretagem de base, estruturas de concreto e pisos, assentamento de porcelanato e revestimentos cerâmicos, acabamento em geral. Experiência em carteira. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. PINTOR DE OBRAS (7983541): Necessário possuir conhecimentos em construção civil. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. POLIDOR DE METAIS (7958018): Realizar o polimento de peças e ferramentas de diferentes materiais, com o objetivo de assegurar a qualidade e a conservação das texturas, pinturas e brilho das peças e ferramentas. Não exige experiência. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. PREPARADOR DE RESÍDUOS (7949032): Auxiliar no tratamento de resíduos. Trabalho exige habilidades manuais, conhecimento em materiais e um forte sendo de responsabilidade e compromisso com o meio ambiente. Vaga masculino. Escolaridade alfabetizado. PROMOTOR DE VENDAS (7953284): Vaga temporária, 90 dias .

Definir metas de vendas e administrar contratos com clientes, controlar entrada e saída de mercadorias, promover venda de mercadorias, oferecendo-as para degustação ou distribuindo amostras, informando sobre as qualidades de vantagens de aquisição dos produtos. Expor mercadorias de forma atrativa, em pontos estratégicos de vendas, elaborar relatórios de vendas, demonstrações e de pesquisa de preços. Demais atividades oriundas a função. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo ou incompleto.

REPOSITOR DE HORTIFRUTI (7987741): Transportar mercadorias do depósito e sala de recebimento de frios para o setor de hortifruti com utilização de paleteira hidráulica. Realizar limpeza superficial das bancas e abastecer os produtos. Realizar a auditoria das etiquetas bem como da validade das mercadorias. Atender clientes e realizar a pesagem. Manter o setor organizado. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. REPOSITOR DE MERCADORIAS (LOJA) (7987752): Repositor de loja, repor mercadorias defeituosas e embalagens violadas da área de vendas, além de produtos com data de validade próxima ao vencimento, manter o padrão de exposição das mercadorias nos setores de atuação, observando o sortimento adequado, organizar e armazenar produtos no estoque de maneira eficiente, acompanhar e realizar contagem de produtos nas áreas internas e externas do departamento durante os dias de inventário. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. SERVENTE DE OBRAS (7981660): Trabalhar em Mogi Mirim (obras diversas). Necessária experiência comprovada como servente de obras, terraplenagem, pavimentação e serviços similares. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: AB. SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS (7959280): Atuará na gestão das manutenções de todo maquinário da empresa, sendo essas manutenções corretivas, preventivas e preditivas, com um time multidisciplinar em uma usina de beneficiamento de milho, com equipes de montagem de andaimes, soldadores, caldeireiros e pedreiros. Experiência na função, ter boa comunicação e facilidade com sistemas de informática. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo. TÉCNICO DE ENFERAMGEM DO TRABALHO (7984874): Realizar atendimentos, com empatia, presteza e agilidade. Habilidades para atendimentos de urgência e emergência, realizar exames e agendamentos conforme PCMSO, executar rotinas operacionais de enfermagem e administrativas, supervisionadas pelo enfermeiro, vinculadas aos processos de sua área de atuação. Desejável experiência em urgência e emergência. Coren ativo do estado de SP. Sexo indiferente para a vaga. Ensino Técnico em Enfermagem ou Superior em Enfermagem do Trabalho. CNH: AB TERAPEUTA OCUPACIONAL (7974091): Desejável experiência de 01 ano na função. Sexo indiferente para a vaga. Ensino superior completo em Fonoaudiologia. VENDEDOR DE SERVIÇOS (7972291): Vendedor de serviços porta a porta. Possuir boa comunicação. Com ou sem experiência. Empresa oferece treinamento. Sexo indiferente para vaga. Ensino médio completo. VENDEDOR EXTERNO (7989577): Prospectar clientes e vender produtos em Agropecuárias, PetShops e clínicas veterinárias. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo. CNH: A VENDEDOR INTERNO (7955027): Experiência em vendas e a varejo com comprovação em carteira ou carta de referência. Vaga sexo indiferente. Ensino médio completo.

VAGAS DISPONÍVEIS PARA PCD (PESSOAS COM DEFICIÊNCIA)

AJUDANTE DE CLASSIFICAÇÃO (7946264): Responsável pela classificação de madeiras, montagem de pallets, vigamento. Ser proativo, interessado, empenhado. Necessário disponibilidade de horário. Vaga masculina. Ensino fundamental completo.

VAGAS DISPONÍVEIS PARA SEGUNDA-FEIRA (21/10/2024)

Obs.: As vagas disponíveis exigem experiência comprovada em Carteira de Trabalho de acordo com a solicitação do empregador.

Todas as vagas disponíveis para PCD exigem comprovação da deficiência através de Laudo Médico.

PAT- Posto de Atendimento ao Trabalhador

Rua São José, nº 49 – Vila Julia

(019) 3841-7323 / (019) 3891-5300

OBS: As vagas disponíveis exigem experiência comprovada em Carteira de Trabalho de acordo com a solicitação do empregador. Todas as vagas disponíveis para PCD, exigem comprovação da deficiência através de Laudo Médico.