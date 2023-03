Condutor passa mal e bate em ponto de ônibus, a laje de concreto cai sobre o carro

Um motorista colidiu seu carro, um Fiat Uno, contra a estrutura de concreto de um ponto de ônibus na Avenida Pedro Botesi, em frente à Praça Catarino Marangoni, no bairro do Tucura, zona Norte de Mogi Mirim.

O acidente ocorreu no final da tarde de quarta-feira (22). Segundo informações apuradas no local, o motorista de aproximadamente 49 anos sofreu um mal súbito quando transitava no sentido centro x bairro.

Com a batida, o motorista teve só um pequeno corte na testa. O carro ficou com toda a frente danificada, com a estrutura de concreto do ponto de ônibus parcialmente sobre o veículo.

A vítima foi levada para a UPA pelo Corpo de Bombeiros de Mogi Mirim, que atendeu a ocorrência com os bombeiros Jaime, Lucas, Mozela, Francato e comandante Di Martini. O Samu também esteve no local.

