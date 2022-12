Pacientes da Oncologia do Hospital Municipal passam a contar com solário

Na manhã desta terça-feira, dia 6 de dezembro, o prefeito Rodrigo Falsetti foi ao Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos (HMTR) para conhecer de perto o Solário Cleide Palhares Massuía, recém-instalado no setor de Oncologia da unidade. O espaço foi totalmente remodelado pela família da homenageada numa parceria entre a direção do HM e a iniciativa privada, que custeou a execução do projeto assinado pelo arquiteto Eduardo Lima.

“Fiquei impressionado com a mudança realizada. Era um espaço sem utilização e que foi transformado num solário para utilização dos pacientes do setor de oncologia e seus familiares. É uma mudança que contribuirá para levar mais bem-estar e acolhimento aos nossos pacientes”, comentou o prefeito.

O espaço interno ganhou um pergolado de madeira, bancos, plantas frutíferas e nova jardinagem. “Os pacientes poderão usar essa área para tomar sol e ter um momento diferenciado aqui. O prefeito sempre nos incentiva a buscar parcerias para levar o melhor para a população. E conseguimos, com a família Massuía, transformar esse espaço num solário”, comentou o superintendente do hospital, Wagner Cezaroni ao informar que um segundo espaço foi remodelado para utilização dos servidores.

Os familiares de Cleide Palhares Massuía participaram da visita ao lado do prefeito, de Wagner, do secretário municipal de Saúde, Gildo Martinho de Araújo, e dos vereadores Jéferson Luís, Judite de Oliveira, Lili Chiarelli e Guilherme da Farmácia. O padre Donizete, da Paróquia São Benedito, fez uma benção especial.

Homenagem

Ainda na manhã desta terça-feira, o prefeito e vereadores visitaram o Centro de Radioterapia Dr. Antonio de Pádua Barbosa. O homenageado esteve no local para conhecer o espaço, pois não pôde estar presente quando a unidade foi inaugurada, em maio desse ano. Dr. Barbosa recebeu uma réplica da placa de inauguração que está afixada na entrada da clínica.