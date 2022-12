Cestas de Natal dos servidores serão entregues entre os dias 13 e 16 no Furno

A Prefeitura de Mogi Guaçu realiza entre os dias 13 e 16 de dezembro a distribuição das cestas de Natal, secas e congeladas, aos servidores municipais. O benefício, proposto pelo prefeito Rodrigo Falsetti, foi aprovado por unanimidade pela Câmara Municipal em outubro desse ano.

Para evitar aglomeração, a entrega será feita das 8h às 18h no Ginásio Municipal Prefeito Carlos Nelson Bueno, o Furno, localizado na Rua Antonio de Freitas, s/n°, no Parque Cidade Nova. O servidor deve apresentar um documento com foto.

“Se outra pessoa for retirar a cesta no lugar do titular, ela terá que mostrar o seu documento com foto e também apresentar um documento com foto do funcionário municipal do qual ela irá retirar a cesta”, explicou a presidente Comissão Municipal de Licitação (CML), Thais Suellen da Silva.

Recebem as cestas os servidores municipais ativos, titulares de cargos em comissão e de empregos efetivos ou temporários da administração direta e indireta da Prefeitura, que inclui funcionários das autarquias Proguaçu, FEG (Fundação Educacional Guaçuana), Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos e SAMAE (Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto).

Não terão direito os funcionários aposentados e inativos e os servidores em licença sem remuneração, bem como os afastados há mais de seis meses e os faltosos há mais de 30 dias. Também não receberão o benefício os estagiários e bolsistas e os colaboradores contratados pela Cemil e pela OS Instituto Doutora Rita Lobato.

Serão contemplados, ao todo, cerca de 4.000 mil servidores.

Cesta de Natal

O Natal deste ano será diferente para os servidores municipais de Mogi Guaçu que, pela primeira vez, irão receber uma cesta especial de Natal contendo 15 itens, dentre os quais estão panetone e chocotone, suco de uva integral, pêssego em calda, bombons sortidos, biscoito e waffer recheados de chocolate, bolo de chocolate, biscoito champanhe, goiabada, gelatina em pó, balas mastigáveis, mix de frutas secas, além de peru e lombo suíno.

O prefeito Rodrigo Falsetti destacou que a cesta vem como complemento à cesta básica, que os servidores já recebem, após quase dois anos difíceis de pandemia e aumento no valor dos alimentos. “A medida visa promover a valorização de todo o funcionalismo municipal, que constantemente desempenha papel fundamental no desenvolvimento administrativo do município e na prestação do serviço ao público. Procuramos uma forma de retribuir todo trabalho feito por todos ao longo do ano”, comentou.