Incêndio de grandes proporções atinge empresa de materiais recicláveis

Na tarde desta terça-feira (6) um incêndio de grandes proporções atingiu um barracão de uma empresa de comércios de ferragens e sucatas, no Distrito Industrial João Caruzo, zona norte de Mogi Guaçu.

Por cerca de três horas, o Corpo de Bombeiros de Mogi Guaçu com apoio dos profissionais de Campinas, combateram as chamas no local. Foram utilizados três caminhões e cerca de 20 mil litros de água.

O local que pegou fogo tem aproximadamente 1.500 metros quadrados, e de acordo com os bombeiros, por causa das intensas chamas, a estrutura ficou totalmente abalada, mas não houve vítimas.

No galpão tinham grandes quantidades de papel, plástico, papelão e outros materiais para reciclagem que são combustíveis sólidos e facilmente pegam fogo e se espalham rapidamente, as causas do incêndio ainda serão apuradas.

Fotos: John Everte