Novo Presidente da Câmara Municipal intermedia instalações de empresas na cidade

O Vereador Presidente da Câmara Municipal de Mogi Guaçu, Jéferson Luís assumiu a presidência da casa no dia 1º de Janeiro para o biênio 2022-2023, um dos compromisso assumidos pelo Presidente é buscar soluções para os problemas da cidade junto ao Executivo, comandado pelo Prefeito Rodrigo Falsetti.

E dando um pontapé nesta ideia, Jéferson Luís tem recebido empresários de outras localidades, os quais tem por objetivo se instalar em Mogi Guaçu, aproveitando a infraestrutura que existem do Distritos Industriais da cidade.

Primeiro, Jéferson Luís recebeu um grupo de empresário da cidade de São Carlos, todos com o objetivo em investir em nossa cidade.

“Mogi Guaçu é a maior cidade da região e tem um grande potencial de desenvolvimento e fiz questão de defender essas qualidades durante a visita. Temos o foco em contribuir na geração de empregos a fim de inserir no mercado de trabalho uma grande parcela da nossa população que se encontra desempregada. Agradeço pela visita e me coloco sempre disponível para intermediar este processo junto ao Executivo no que for possível”, disse o Presidente sobre o encontro.

Outro empresário recebido na Câmara Municipal pelo Presidente foi Everaldo Raimundo dos Santos, proprietário da empresa “Doce Fazenda”.

O empresário manifestou o seu desejo de abrir uma unidade em Mogi Guaçu, principalmente neste contexto de desenvolvimento que Mogi Guaçu vem apresentando nos últimos dois anos.

Em contato com o Presidente da PROGUAÇU Raul Toso, foi dado início ao andamento no processo documental.

“Fico feliz em poder ajudar nosso município no desenvolvimento de sua vocação empreendedora com geração de empregos”, salientou Jéferson Luís.