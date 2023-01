PAT divulga 195 vagas de EMPREGO para esta quarta (18)

195 vagas distribuídas em 57 ocupações

1. AÇOUGUEIRO: Executar tarefas relacionadas ao setor de açougue, tais como: Cortes especiais, verificação das datas de validade, qualidade das mercadorias, peso e conferência da etiqueta de preço se está de acordo com o registro. Verificar as condições das câmaras frigoríficas, observando a higiene, limpeza, organização e disponibilidade de espaço para novas mercadorias. Executar demais atividades pertinentes a função. Escala de trabalho 6×1. Ensino médio completo.

2. AJUDANTE DE ELETRICISTA: Conduzir veículo equipado com cesto aéreo para realizar atividades de manutenção e obras em eletricidade, em postes e outras áreas, de acordo com ordens de serviço, sempre acompanhado de um eletricista que realizará as atividades pertinentes aos serviços em eletricidade; entre outras atividades pertinentes a função. Ensino médio completo. CNH: D ou E.

3. ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS: Vaga para trabalhar em Cosmópolis. Necessário 03 anos de experiência na área de Recursos Humanos, remuneração e ou orçamento, indicadores. Desejável bom conhecimento em análise estatística e relatórios de resultados, sistema Senior, Prophix e Power Bi. Ensino superior completo em Administração ou Áreas Correlatas.

4. ASSISTENTE ADMINISTRATIVO: Controle de recursos humanos, administrativos, financeiro e de logística. Atender clientes e fornecedores, cuidar da documentação técnica da empresa, emissão de notas fiscais de serviços, conhecimento de transportes e boletos, serviços de cobrança por vias virtuais. Necessário conhecimento em informática e domínio de planilhas eletrônicas, word, netbanking. Imprescindível responsabilidade, boa comunicação, saber mexer com whatsapp e email. Candidatos acima de 30 anos. Experiência na função comprovada em carteira de trabalho ou carta de referência. Ensino médio completo. CNH: AB

5. ASSISTENTE ADMINISTRATIVO: Trabalhar com emissão e entrada de notas fiscais. Recebimento de clientes, pagamento a fornecedores, entre outras atividades pertinentes ao cargo. Necessária experiência na função ou em área fiscal ou financeira, devendo experiência ser comprovada em carteira de trabalho. Ensino médio completo.

6. ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (TEMPORÁRIA – 18 MESES). Digitar dados no sistema, separar, organizar e arquivar documentos em pastas, armários e sistemas de gestão. Realizar controle, entrega e organização de EPI’S e documentos sob orientação e demanda. Andar pelas áreas operacionais para auxílio de demandas de qualidade, recursos humanos e operacionais sob supervisão do instrutor. Participar e auxiliar nas integrações de novos funcionários e terceiros. Idade entre 18 a 24 anos. Ensino médio completo.

7. ASSISTENTE DE COMPRAS: Importante ser dinâmico, possuir técnica e desenvoltura em negociação (comprar desde o uso e consumo, matéria prima e embalagens). Experiência como comprador. Vaga feminina. Ensino superior completo. CNH: A ou B

8. ASSISTENTE DE VENDAS/ COMERCIAL E EVENTOS: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Atuar como auxiliar comercial e eventos, com vendas e reservas de salas comerciais. Prospectar parcerias e novos clientes, realizar visitas externas e ligações aos clientes. Trabalhar com agenda de eventos, realizar o processo de supervisão da montagem e desmontagem de eventos. Deixar o descritivo de contrato para os setores envolvidos dos eventos. Boa comunicação, experiência em comercial/vendas. Vaga feminina. Ensino médio completo. CNH: B

9. ATENDENTE DE BALCÃO: Efetuar atendimento ao cliente e seguradoras, distribuição de serviços e contato direto com prestadores e clientes. Ter informática básica, boa comunicação, trabalho em equipe, agilidade. Horário de trabalho noturno (18h às 06h). Vaga feminina. Ensino médio completo.

10. AUXILIAR DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES QUÍMICO / MICROBIOLOGIA: Desenvolver as atividades auxiliares gerais de laboratório, tais como: assepsia de material de laboratório, preparar vidrarias e materiais similares, preparar soluções e equipamentos de medição e ensaios, analisar amostras de insumos e matérias-primas, coleta de amostras de material, entre outras atividades. Organizar o trabalho conforme normas de segurança, saúde ocupacional e preservação ambiental. Vaga feminina. Curso Técnico ou Superior concluído em Química ou Biologia.

11. AUXILIAR DE LIMPEZA: Experiência em serviços gerais na área de limpeza industrial, desejável ter veículo próprio (empresa fora de acesso a transporte público). Empresa oferece ajuda de custo. Horário de trabalho de segunda a sexta das 06h às 15h e sábados alternados. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: A ou B.

12. AUXILIAR DE MARCENEIRO: Necessário conhecimento mínimo com máquinas manuais, entre elas: furadeira, serra tico-tico, plaina, entre outras. Ter comprometimento. Vaga masculina.

13. AUXILIAR DE MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE REFRIGERAÇÃO: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Auxiliar na manutenção corretiva e preventiva de aparelhos de ar-condicionado, geladeiras, chillers e equipamentos de refrigeração. Auxiliar na instalação de equipamentos de refrigeração, ventilação e climatização. Realizar atividades de acordo com as normas de segurança e qualidade. Coletar dados para realização de orçamentos e serviços. Vaga masculina. Ensino médio completo.

14. AUXILIAR DE TRÁFEGO: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Assistente de tráfego no ramo de transporte. Necessário conhecimento básico do pacote office. Necessária experiência na função. Sexo indiferente. Escolaridade Ensino médio completo.

15. CALDEIREIRO: Efetuar montagem e desmontagem de peças mecânicas, recorte e ajuste de peças de metal, como chapas, cantoneiras e peças fundidas. Preparação de superfícies para masseamento, lixamento e pintura manual, zelar pela segurança individual e coletiva, rigorosa utilização de equipamentos de proteção apropriados quando da execução dos serviços. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH; AB

16. COMPRADOR: Experiência na função de comprador. Ensino médio completo.

17. DESENHISTA PROJETISTA MECÂNICO: Elaboração de desenhos mecânicos 3D, bem como sua alteração, utilizando instrumentos e ferramentas típicas da área, visando a melhoria das características mecânicas, de acordo com normas e especificações técnicas. Conhecimento em excel, e habilidade para pesquisar peças, componentes e serviços de manufatura mecânica. Ensino médio completo e técnico na área.

18. EMBALADOR A MÃO: Auxiliar de embalagens. Trabalhar embalando produtos. Função exige uso de força. Idade entre 18 a 23 anos. Vaga masculina. Ensino médio completo.

19. ESTÁGIÁRIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS: Obrigatório estar cursando ensino superior em Administração. Residir em Mogi Guaçu. Vaga feminina.

20. ESTAGIÁRIO EM DIREITO: Obrigatório estar cursando superior em Direito. Ter conhecimentos em word e excel. Falar ao telefone.

21. ESTÁGIÁRIO EM LABORATÓRIO DE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO: Atuar na manipulação, pesagem, reposição de estoque, lavagem de materiais utilizados, conferência de fórmulas. Vaga masculina. Não exige experiência. Obrigatório estar cursando superior ou técnico em Farmácia.

22. FERRAMENTEIRO: Trabalhar como meio oficial ferramenteiro. Efetuar montagem e desmontagem de peças mecânicas, recorte e ajuste de peças de metal, como chapas, cantoneiras e peças fundidas. Preparação de superfícies para masseamento, lixamento e pintura manual, corte em policorte, solda comum, conhecimento em torno, fresa, desenho mecânico, rigorosa utilização de equipamentos de proteção apropriados quando da execução dos serviços. Vaga masculina. Ensino médio completo.

23. FUNILEIRO: Efetuar montagem e desmontagem de peças mecânicas, recorte e ajuste de peças de metal, como chapas, cantoneiras e peças fundidas. Preparação de superfícies para masseamento, lixamento e pintura manual, zelar pela segurança individual e coletiva, rigorosa utilização de equipamentos de proteção apropriados quando da execução dos serviços. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH:AB

24. FUNILEIRO DE AUTOMÓVEIS: Realizar todas as atividades pertinentes a função. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: B

25. GARÇOM: Necessária experiência na função, comprovada em carteira de trabalho. Ensino médio completo.

26. INSTALADOR DE AR- CONDICIONADO: Atuar externamente na instalação e manutenção de ar-condicionado. Atendimento a clientes e a empresas, realizar visitas e acompanhamento do processo de limpeza e instalação. Necessário possuir amplo conhecimento e experiência na função. Necessário possuir carro próprio (Empresa oferece ajuda de custo). Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: B

27. INSTRUTOR DE INGLÊS: Possuir inglês avançado. Preparar e ministrar aulas utilizando a metodologia comunicativa. Ser comunicativo com disponibilidade para participar de treinamentos mensais, presenciais e online, fornecidos pela escola. Ensino médio completo

28. MARCENEIRO: Possuir conhecimentos em marcenaria, uso de serra tico-tico e serra de bancada. Conhecimento em medidas, em materiais básicos de marcenaria, pinadora, furadeira, parafusadeira. Vaga masculina. Ensino médio completo.

29. MARCENEIRO: Possuir habilidades gerais no ambiente de marcenaria. Vaga masculina. CNH: B

30. MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS E CAMINHÕES: Necessária experiência na função comprovada em carteira de trabalho ou carta de referência. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: B

31. MECÂNICO DE MANUTENÇÃO: Zelar pela segurança individual e coletiva, rigorosa utilização de equipamentos de proteção apropriados quando da execução dos serviços. Desenvolvimento de testes de equipamentos e máquinas, manutenção, montagem, instalações e reparos de máquinas diversas, fixação de peças e estruturas específicas. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB

32. MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO À DIESEL: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Realizar manutenção em máquinas pesadas, regulagem de motor, conjuntos de peças e sistemas de freios, lubrificação de equipamentos, manutenção de motores à diesel. Necessário experiência com manutenção de motores à diesel e máquinas pesadas. Conhecimento em mecânica hidráulica, manutenção preventiva e corretiva. Possuir curso na área. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: B, C, D ou E.

33. MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Realizar manutenção corretiva e preventiva em aparelho de ar-condicionado, geladeira, chillers e equipamentos de refrigeração. Instalar equipamentos de refrigeração, ventilação e climatização. Realizar atividades de acordo com as normas de segurança e qualidade. Coletar dados para realização de orçamentos e serviços. Necessário possuir curso específico na área, ter NR-10 ou NR-35. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: B

34. MECÂNICO DIESEL: Necessário conhecimento em mecânica diesel, montagem, entre outras atividades pertinentes a função. Necessária experiência na função comprovada em carteira de trabalho ou carta de referência. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: C

35. MOTORISTA DE CAMINHÃO: Necessária experiência na função. Carregar e descarregar mercadorias. Idade máxima 45 anos. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: C, D ou E.

36. MOTORISTA DE CAMINHÃO: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Dirigir veículos da empresa conduzindo-o de acordo com o planejamento logístico e regras de trânsito, para efetuar a coleta, transporte e destinação de resíduos. Auxiliar o ajudante de produção e coleta nos serviços de carga e descarga, acompanhar a vistoria do veículo, atendendo checklist diário no recebimento e devolução do mesmo. Obrigatório curso mopp atualizado. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: D

37. MOTORISTA DE ÔNIBUS: Realizar o transporte de pessoas, fazer inspeção das condições do veículo, tais como: elétrica, mecânica, pneus, abastecimento. Possuir curso de transporte coletivo atualizado. Ser uma pessoa atenta e cuidadosa. Escolaridade indiferente. CNH: D

38. MOTORISTA DE ÔNIBUS URBANO: Necessária experiência na função, possuir curso de transporte coletivo de passageiros válido e disponibilidade de horário. Ensino fundamental completo. CNH: D

39. OFICIAL DE LIMPEZA: Executar trabalhos de limpeza em geral em edifícios, pátios, escritórios e outros locais. Efetuar remoção de lixos, lavagem de vidraças, persianas , pias entre outros. Abastecer os sanitários com toalhas, sabonete e papel higiênico. Informar superior imediato das irregularidades encontradas no ambiente de trabalho e demais atividades. Vaga feminina. Ensino médio completo.

40. OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL: Executar manutenções preventivas e hidráulicas, reparos manuais, pintura predial e demais atividades pertinentes a função. Vaga masculina. Ensino médio completo obrigatório, ou cursos técnico ou profissionalizante nas áreas: Eletricista, Mecânica, Mestre de Obras, Edificações, Desenho de Construção Civil, eletrônica ou área correlata. CNH:B

41. OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL: Auxiliar nas atividades de manutenção, serviços elétricos, instalações de lâmpadas, calha de luz, tomadas, limpeza de quadro elétrico, realizar serviços de refrigeração em equipamentos diversos, limpeza geral em ar-condicionado, manutenção em empilhadeiras e carrinhos hidráulicos, entre outras atividades pertinentes a função. Ensino médio completo cursos em mecânica, elétrica e conhecimentos em hidráulica.

42. OPERADOR DE ACABAMENTO DE PEÇAS FUNDIDAS: Efetuar montagem e desmontagem de peças mecânicas, recorte e ajuste de peças de metal, como chapas, cantoneiras e peças fundidas. Preparação de superfícies para masseamento, lixamento e pintura manual, zelar pela segurança individual e coletiva, rigorosa utilização de equipamentos de proteção apropriados quando da execução dos serviços. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB

43. OPERADOR DE ESCAVADEIRA E CARREGADEIRA JUNIOR: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Operar máquina escavadeira realizando trabalho de terraplenagem e decapeamento de terra, operar a carregadeira realizando o carregamento de materiais ao cliente e internamente. Desejável curso na área. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: D ou E.

44. OPERADOR DE MÁQUINA PERFURATRIZ: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Operar equipamentos de perfuração, inspecionar as condições operacionais e manutenção dos equipamentos. Verificar nível de óleo, água, filtro. Preencher relatório de perfuração, realizar perfuração das hastes, relatar falhas no equipamento, dar suporte ao lubrificador. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: B

45. OPERADOR DE ROÇADEIRA COSTAL: Necessária experiência como operador de roçadeira costal. Realizar todas as atividades inerentes a função. Sexo e escolaridade indiferentes.

46. PEDREIRO: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Executar trabalhos em alvenaria, concreto, tijolos, ladrilhos e outros materiais, guiando-se por desenhos, esquemas e especificações, utilizando processos e instrumentos pertinentes a função para construir, reformar ou reparar. Construir alicerces, levantar paredes, muros e construções similares. Rebocar estruturas construídas, realizar trabalhos de manutenção corretiva de prédios, calçadas e estruturas semelhantes. Vaga masculina. Ensino médio completo.

47. PORTEIRO: Efetuar controle de acesso de funcionários, moradores e clientes em geral, bem como demais atividades pertinentes a função. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: AB

48. PROGRAMADOR E CONTROLADOR DE MATERIAIS: Vaga para trabalhar na cidade de Mogi Mirim. Realizar atividades referente a emissão de notas fiscais, conferência e logística, controle de estoque e separação de pedidos. Atendimento ao cliente e planilhamento no excel. Ensino Técnico ou Superior concluído em Logística.

49. SECRETÁRIA: Necessário conhecimento em informática, word e Excel, ser comunicativa, pro ativa, comprometida, responsável. Vaga feminina. Ensino médio completo.

50. SERRALHEIRO: Efetuar montagem e desmontagem de peças mecânicas, recorte e ajuste de peças de metal, como chapas, cantoneiras e peças fundidas, preparação de superfícies para masseamento, lixamento e pintura manual, corte em policorte, solda comum, zelar pela segurança individual e coletiva, rigorosa utilização de equipamentos de proteção apropriados quando da execução dos serviços. Vaga masculina. Ensino médio completo.

51. SERRALHEIRO: Realizar serviços de serralheria na confecção de portões e estruturas metálicas, acompanhar os serviços de serralheria na confecção, leitura, interpretação de desenhos técnicos, montagem, soldagem, corte, e acabamento em materiais em metal, instalação de portões e estruturas metálicas no local. Possuir coordenação motora, concentração, ser dinâmico, organizado e saber trabalhar em equipe. Experiência comprovada em carteira de trabalho. Ensino médio completo. CNH: AB

52. SERRALHEIRO: Necessária experiência comprovada na função. Vaga masculina. Ensino fundamental completo.

53. SOLDADOR: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Preparar equipamentos, acessórios, consumíveis de soldagem e corte de peças a serem soldadas. Aplicar estritas normas de segurança, organização do local de trabalho e meio ambiente. Unir e cortar peças de ligas metálicas usando processo de soldagem e corte, tais como: Mig, Tig e Eletrodo revestido. Realizar corte com maçarico. Necessário cursos na área (solda mig, tig, eletrodo). Vaga masculina. Ensino fundamental completo.

54. TÉCNICO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE MÁQUINAS: Vaga para trabalhar em Amparo. Curso técnico em elétrica ou eletrotécnica, conhecimentos em componentes e comandos elétricos, inversores de frequência e soft start. Noções de ferramentas de tratativas de quebras (aqf/facão/Ishikawa). Conhecimento em pacote office e sap, metodologia intermediária em pilar mp. Ensino médio completo com Técnico em Elétrica/Eletrotécnica. CNH: AB

55. TÉCNICO MECÂNICO DE MÁQUINAS: Vaga para trabalhar em Amparo. Conhecimento de metrologia, pneumática, válvulas, bombas e atuadores. Noções em desenho técnico, noções de ferramentas de tratativas de quebras (aqf/facão/Ishikawa). Ensino médio completo e curso técnico em mecânica. CNH: AB

56. TRATORISTA FLORESTAL: Necessário experiencia comprovada como tratorista e certificação, horário de trabalho turno revezamento 6×4.

57. VENDEDOR INTERNO: Necessário conhecimento básico em informática. Ser proativa e organizada. Possuir de 30 a 40 anos. Vaga feminina. Ensino médio completo.

NÃO HÁ VAGAS DISPONÍVEIS PARA PCD (PESSOAS COM DEFICIÊNCIA)



Obs.: As vagas disponíveis exigem experiência comprovada em Carteira de Trabalho de acordo com a solicitação do empregador.

Todas as vagas disponíveis para PCD exigem comprovação da deficiência através de Laudo Médico.

Vagas disponíveis para o dia: 18/01/ 2023.

PAT- Posto de Atendimento ao Trabalhador

Rua São José, nº 49 – Vila Julia

(019)3841-7323 / (019) 3891-5300

O PAT INFORMA QUE EM HIPÓTESE ALGUMA AS EMPRESAS QUE DEMANDAM VAGAS NO POSTO PODEM COBRAR QUALQUER VALOR PARA GERAR OPORTUNIDADE DE TRABALHO. CASO ISSO OCORRA NOS COMUNIQUE ANTES DE QUALQUER AÇÃO.Vagas atualizadas em: 17/01/2023 e possuem limite de encaminhamento, podendo expirar no decorrer do dia.

