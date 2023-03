Mogi Guaçu se destaca na 1ª Etapa do Campeonato Paulista de Taekwondo  

A equipe de taekwondo de Mogi Guaçu conquistou três medalhas de ouro e duas de prata na 1ª Etapa do Campeonato Paulista de Taekwondo de 2023. A competição ocorreu no último final semana em Arujá (SP). A equipe guaçuana competiu com oito atletas e conseguiu ótimos resultados na etapa, o que colocou cinco guaçuanos – dentro de suas respectivas categorias –, entre os dois melhores do Estado de São Paulo. O elenco faz parte da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL).

O campeonato é divido em três etapas e serve como seletiva estadual para escolher os taekwondistas que irão compor a seleção paulista que irá representar o Estado no Campeonato Brasileiro de Taekwondo de 2023. A vaga para a seleção paulista só é garantida para o primeiro e o segundo colocados de cada categoria após a pontuação final das três etapas realizadas.

“Nosso desempenho na primeira etapa do Campeonato Paulista foi fantástico. Seguiremos treinando forte, para alcançarmos os principais objetivos da temporada, que são a disputa por vagas na seleção paulista e medalhas no Campeonato Brasileiro”, ressaltou a treinadora da equipe guaçuana, Márcia Ramalho.

Resultados

Faixa Preta

1º lugar – Andrew Dercy / categoria cadete 33

1º lugar – Amanda Ferreira / categoria junior até 63 kg

2º lugar – Nicolas Ramos / categoria cadete 37

5º lugar – Jéssica Lima / categoria junior até 52 kg

Faixa Colorida

1º lugar – Cauã Capiche

2º lugar – Davi Felix

4º lugar – Heithor Custódio

8º lugar – Davi Oliveira