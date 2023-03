Torneio de vôlei escolhe Rei e Rainha das quadras de areia de Mogi Guaçu

Senhoras e senhores, REIS E RAINHAS, sejam todos bem vindos ao Rei e Rainha da Praia, King & Queen 2023.

Evento esportivo da modalidade Vôlei de Praia que acontece no dia 19 de Março nas quadras de Areia do Campano em Mogi Guaçu.

O evento visa à promoção do esporte, da saúde e lazer, e o fortalecimento de laços de amizade entre o grupo social informal de esportistas praticantes da modalidade vôlei de praia, sendo amigos e adversários em outras competições.

O modelo utilizado para o desafio é o Rei da Praia, onde cada participante tem a oportunidade de disputar os jogos com parceiros e adversários diferentes dentro da mesma competição, e a decisão para disputar o jogo final que defini um único campeão o Rei e Rainha da Praia e feita pela somatória de pontos.

Para a realização do torneio foi necessário o alinhamento de datas para participação de atletas convidados, entre outros que não puderam comparecer devido ajuste de agenda, mas que gostariam muito de poder participar e incluir ao grupo nesse dia, enfim a Competição foi bem aceita pelos atletas, qual preencheram todas as vagas de inscrições.

O torneio foi pensado para poder oferecer uma estrutura mínima para que seja possível receber a atletas como bons anfitriões e de forma receptiva, onde tivemos a participação e colaboração de empresas e pessoas que realizaram o trabalho de forma voluntária, alinhados pelo norte de fazer um belo evento, e foram importantes para todos os detalhes inclusive para cada atleta poder receber seu KIT Alimentação e Hidratação king & Queen com “Água, Gatorade, Barra de Cereal, bolacha e frutas, banana e maça, além de participar de muitos sorteios durante a competição”.

Serão realizados sorteios para as duas modalidades, atletas do feminino e masculino, 02 óculos de sol polarizado e 02 voucher de 100 reais da Sonia Esportes, kits Cacau Show, um mês de treinamento ou consultoria na Cross Fit, 01 mês de aula grátis de Pilates na Softh Pilates, Kit de Suplementação da SOS Suplementos, kits Essência Board Shop, 02 vouchers de 100 reais de Burguers da JOY Burguer, Porções de filé com fritas do Espetinho Mogi Guaçu, Pizzas Pizza Bella, Mini Porções da Pastelícia, kits para as Rainhas da Diva Love Store, Spasso Tangerine, Rosa Choc e Gira 10, kit banho e aromatizador de ambiente da A.L.Artes.

E colaboradores dos Kit dos Atletas, Olguim Supermercado, Auto Posto Querubins e Brava Sat Rastreamentos.

Os 04 jogos das finais que decidem o Rei e Rainha da Praia, príncipe e princesa acontecem aproximadamente por volta das 12hs do dia 19 de Março nas quadras de areia do Campano.

O Rei e Rainha serão premiados com coroa, e medalhas para 1° a 4° lugar, em 04 categorias.

A iniciativa também conta com o apoio e parceria do Paulinho Dullequi da equipe do Lagoa Esporte Clube, Tri -Campeão Geral da MEG – Maratona Esportiva Guaçuana no ano de 2022.

APOIO: SEL – Secretaria de Esportes e Lazer de Mogi Guaçu