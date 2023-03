Secretaria de Esporte inicia inscrição para a 17ª Copa Mandi de Futsal de 2023 

Estão abertas as inscrições para 17ª Copa Mandi de Futsal de 2023. As equipes interessadas deverão confirmar o interesse por meio dos links disponíveis e o prazo máximo será até o dia 21 de março para as seguintes categorias: Sub 9 – 2014 e 2015; Sub 11 – 2013 e 2012; Sub 13 – 2011 e 2010; e até dia 24 de março para a categoria Adulto (livre).

Os congressos serão realizados na sede da Secretaria de Esporte e Lazer, localizada na Rua Santo Antônio, nº 30, no bairro do Lote. No dia 22, às 19h, será para as categorias menores Sub 9, sub 11 e sub 13 e, no dia 25, às 14h, para categoria Adulto.

Links para inscrição de equipes

Categorias

SUB 09 https://placaresportivo.com/mogiguacu/PreInscricaoTime.php?id=73

SUB 11 https://placaresportivo.com/mogiguacu/PreInscricaoTime.php?id=74

SUB 13 https://placaresportivo.com/mogiguacu/PreInscricaoTime.php?id=75

ADULTO https://placaresportivo.com/mogiguacu/PreInscricaoTime.php?id=76