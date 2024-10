Jovens revitalizam jardim de escola em Mogi Guaçu

Na última quarta-feira (23), os formandos do curso de capacitação profissional com foco em educação ambiental, promovido pelo Espro (Ensino Social Profissionalizante) em Mogi Guaçu, realizaram a revitalização do jardim da escola Anglo, localizada na Rua Pouso Alegre, 110, Jardim Munhoz.

A ação faz parte do projeto de conclusão de curso, que começou em 5 de setembro e formou 18 jovens, com idades entre 14 e 22 anos. Além da revitalização, os alunos também promoveram uma campanha de arrecadação de óleo de cozinha usado, visando conscientizar a população sobre o descarte adequado desse resíduo.

O curso oferecido pelo Espro capacita jovens para o mercado de trabalho, com ênfase em práticas sustentáveis e responsabilidade social, preparando-os para atuar em áreas que demandam conhecimentos em ESG e sustentabilidade.

Sobre o Espro

O Espro (Ensino Social Profissionalizante) atua na inserção de adolescentes e jovens em vulnerabilidade social no mundo do trabalho, por meio da socioaprendizagem, oferecendo uma extensa jornada gratuita, que começa nos Projetos de Formação para o Mundo do Trabalho (patrocinados ou personalizados para nossos parceiros) e segue no Programa de Aprendizagem Profissional ou no Programa de Estágio. Dessa forma, a entidade colabora com cinco dos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU: trabalho decente e crescimento econômico, redução das desigualdades, educação de qualidade, saúde e bem-estar e erradicação da pobreza.

O objetivo principal do Espro é permitir aos jovens do Brasil desenvolver seus talentos para que assumam o protagonismo da construção do seu futuro e de uma sociedade mais inclusiva, bem como apoiar suas famílias e comunidades, seja por meio de projetos de capacitação ou assistência social.

Em 45 anos de existência, a entidade encaminhou 580 mil jovens para sua primeira oportunidade de emprego e realizou 1,2 milhão de atendimentos sociais, englobando visitas domiciliares, acompanhamentos psicológicos, visitas técnicas, oficinas de geração de renda, encaminhamentos para a rede de apoio e outras iniciativas para desenvolver e melhorar a vida e o ambiente na jornada destes jovens e das comunidades onde vivem.

As empresas e parceiros do Espro têm acesso a um portfólio completo de soluções de recrutamento de jovens com a finalidade de transformar a sociedade por meio de projetos de impacto social idealizados para cada uma de suas necessidades.

O Espro tem 8 filiais e 55 unidades de atendimento regionais espalhadas pelo Brasil, alcançando 1.067 municípios, capacitando anualmente mais de 40 mil jovens por meio dos programas e projetos. Para ampliar sua capilaridade nacional, a entidade criou a Rede de Aprendizagem Espro (RAE) que estabelece alianças com outras organizações para fazer o acolhimento dos jovens de forma colaborativa, por meio do seu Sistema de Aprendizagem (SAE).