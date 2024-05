Mogi Guaçu promove 6ª Conferência Municipal da Cidade no dia 6 de junho, no Centro Cultural

A Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano (SPDU) vai promover no dia 6 de junho, a partir das 8h, a 6ª Conferência Municipal da Cidade, no Centro Cultural, no Jardim Camargo. Com o tema Construindo a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano: Caminhos para cidades inclusivas, democráticas, sustentáveis e com justiça social, o evento é aberto ao público e as inscrições já podem ser feitas pelo link https://forms.office.com/r/tx6zxrjQuD.

“Será um dia para debatermos ideias e propostas que visem atender ao tema da Conferência e contamos com a colaboração da sociedade e dos profissionais que podem nos ajudar a enriquecer essa discussão tão importante. A última foi em 2013 e é importante para estamos alinhados com o Governo Federal para termos acesso aos programas e projetos que podem nos beneficiar”, comentou o secretário Eduardo Manfrin Schmidt.

Ao longo do dia, o público presente discutirá cinco temas: Urbanismo e Habitação; Infraestrutura e Mobilidade; Meio Ambiente e Mudanças Climáticas; Cidades Inteligentes; e Governança e Participação Social. Duas palestras estão previstas, sendo a primeira com o engenheiro civil, Abner Rodrigo Toledo Maria e a segunda com o geólogo, Ronaldo Malheiros Figueira.

Após as discussões dos temas e formulação das propostas, haverá uma plenária para apresentação dos grupos e as três mais importantes propostas de cada tema serão aprovadas. Na sequência, ocorrerá a eleição dos delegados que irão representar o município na etapa estadual. Mogi Guaçu poderá eleger 13 delegados. A Conferência de Mogi Guaçu tem o apoio do CREA-SP e do CONFEA.

A 6ª Conferência Nacional das Cidades foi convocada pelo Ministério das Cidades e pelo Conselho das Cidades, sendo mais um passo dado no processo de reconstrução da participação social nas políticas públicas de desenvolvimento urbano, habitação, territórios periféricos, mobilidade urbana e saneamento básico. A Conferência se desdobra em etapas Municipal, Estadual/Distrital e Nacional, prevista para novembro deste ano.