Exercícios físicos: porque treinar no frio

Estimado Leitores.

O friozinho está chegando, e a preguiça aumenta, a vontade de ficar deitado na cama enrolado no

cobertor as vezes é maior do que sair para treinar. Mas não se engane o perigo está aí, a queda

da temperatura, provoca alterações no funcionamento do organismo, Como a contração

involuntária dos músculos para gerar mais calor, diminui a circulação sanguínea. As estações de

frios estão relacionadas a alguns tipos de doenças, e as mais frequentes são as respiratórias e

cardiovasculares.

O Aumento do metabolismo para gerar calor, exige que seu coração trabalhe

mais depressa e se você não tiver um fortalecimento ou um condicionamento para fazer isso ele

pode evoluir para um quadro de arritmia ou até mesmo em um infarto do miocárdio. Nesta estação

é comum aparecerem as dores pelo corpo, principalmente na idade avançada, pois eles realizam

encolhimentos musculares para se proteger do frio, as articulações são as mais prejudicadas

devido há falta de movimentos resultando em baixa lubrificação das articulações, o estimulo para

fabricar o liquido somente ocorre com os movimentos.

A importância dos exercícios é nítida durante a época mais fria, eles amenizam os problemas que

chegam com o frio. Além de você conseguir emagrecer com mais facilidade pois nesta época

conseguimos transformar a gordura branca na gordura marrom, que possuí a função de gerar

energia e aquecer o corpo. Fortalecer a imunidade diminuindo os riscos de doenças, prevenindo

doenças cardiovasculares e melhora no funcionamento do sistema respiratório, ajuda a melhorar a

qualidade do sono, previne e combate a depressão.

Bom, motivos você tem de sobra para ir treinar. Deitar agarradinha com o coberto e assistir aquela

serie no friozinho, somente depois do treino. FICA A DICA.

Se cuide, se ame

Sobre a autora do texto (Gleice Cremasco):

Saúde e Bem-Estar.

Eu sou Gleice Cremasco, mulher, casada, mãe de dois filhos lindos, com dupla jornada, com

rotinas semelhantes à de vocês. Como por exemplo tarefas domesticas, levar filhos para escola,

banho no meu cachorro, lavar carro, enfim fazendo o que a maioria das mulheres brasileiras

fazem.

Formada em Educação Física, atuo na área de Personal, Reabilitação e professora de

hidroginástica. Com experiência de 10 anos o que mais me emotiva no meu trabalho é o estágio

evolutivo de cada um.

Dentro deste universo multidisciplinar onde eu acredito que todos vocês que estão lendo, buscam

um resultado final, esteticamente falando, um corpo bonito. O problema é que corpos perfeitos

não existe, e na maioria das vezes chegamos em nossos objetivos e paramos com as atividades

ou desistimos de nossas metas e infelizmente a pratica de exercícios físico não vem com data de

validade, pois, os benefícios de um desenvolvimento da capacidade da elevação do bem-estar

corporal e saúde mental, estão ligados a constância e disciplina, se você parar, você interrompe o

seu condicionamento físico com ele a quebra dos ganhos das mudanças dos organismos

provocados pelos exercícios. ENTÃO O SEGREDO É NÃO PARAR GLEICE? Isso mesmo, está é

a primeira dica que entrego a vocês queridos leitores, o exercício físico é para resto de nossas

vidas, ele é fundamental para alcançarmos a terceira idade, feliz e com autonomia, temos que o

inserir em nossas vidas de uma forma tão habitual dando a mesma importância de escovarmos os

dentes, comer e dormir, se tornando obrigatório. Agregando assim em resultados de uma

qualidade de vida saudável e equilibrada.

PROCURE UM PROFISSIONAL DENTRO DA AREA DESEJADA.

Bom aqui eu me despeço, mas sempre estarei postando novas dicas, pois aqui vocês têm uma

amiga, onde posso esclarecer suas dúvidas. Me envie suas perguntas. Beijos e até mais…