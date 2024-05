61 atletas participaram do Campeonato Brasileiro de Xadrez para Deficiente Visual

Durante os dias 24, 25 e 26 de maio, Mogi Guaçu sediou o Campeonato Brasileiro de Xadrez para Deficiente Visual. 61 atletas de diversos Estados do Brasil, como São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Santa Catarina, Bahia, Ceará, além do Distrito Federal participaram da competição, que ocorreu no Comfort Hotel, no Jardim Nossa Senhora das Graças, o BNH. O evento teve apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL).

O campeão geral do campeonato foi o atleta de Batatais, Sérgio Maurício de Sousa Silva, com cinco vitórias e uma derrota. O evento contou com a presença da atual campeã brasileira de xadrez Márcia Maria Dias Lopes e do bicampeão nacional Vinicius de Andrade Ricieri.

Mogi Guaçu participou com oito enxadristas que treinam no Centro de Reabilitação para Deficientes Visuais. Entre os guaçuanos, o destaque foi o jovem Murilo Ribeiro Costa, 8 anos, que venceu três partidas e, assim, garantiu a colocação de melhor enxadrista do Brasil na categoria até 11 anos, o título de campeão de Mogi Guaçu e ainda o 6º lugar na categoria até 20 anos. O atleta Raque da Luz, 12 anos, conquistou o vice-campeonato guaçuano.

O técnico da equipe de Mogi Guaçu, Wendel Assis, comentou que o xadrez é uma modalidade que tem sido trabalhada pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, tendo como objetivo promover a inclusão social. “Além disso, nós também temos realizado o trabalho nas escolas para incentivar o desenvolvimento de habilidades e do raciocínio dos estudantes”, disse.

Para acessar a classificação geral do e mais detalhes do evento basta acessar o link: https://chess-results.com/tnr883292.aspx?lan=10&art=1&rd=6&fed=BRA&turdet=YES.