Mesa diretora da câmara municipal promove ação que gera economia e valoriza os servidores

Em virtude da criação e aprovação da Lei Federal 14.133/21, que a partir de 2024 irá alterar diversos serviços na gestão pública, muitas câmaras municipais pelo Brasil tem criado novos cargos para assumirem as responsabilidades.

No entanto, em Mogi Guaçu a mesa diretora, por intermédio do Presidente Jéferson Luís optou por treinar e capacitar os próprios servidores, fazendo com que os mesmos possam se adequar as novas mudanças, gerando assim mais oportunidades para a carreira deles e reconhecimento salarial pela nova função.

Desta maneira, ao invés de contratar, gerando custos soa pagadores de impostos, tal medida irá gerar uma economia significa para o o orçamento da câmara.

“Estou confiante que iremos cumprir uma importante etapa, que será referência para região e um projeto que balizará o futuro”, enfatizou o Vereador Jéferson Luís, Presidente da Câmara.

Veja no vídeo abaixo a fala de Jéferson Luís sobre o assunto durante a última sessão de câmara do ano.