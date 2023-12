Cantor Landau se apresenta no Jukadani neste sábado (16)

O cantor e compositor Landau se apresenta neste sábado, dia 16 no Jukadani Rock Bar, última apresentação do ano na melhor casa de shows da cidade.

Irmão caçula de Rogério Flausino, vocalista do Jota Quest, o cantor e compositor Landau tem mais de 20 anos de trajetória. O mineiro da cidade de Alfenas é influenciado por AC/DC, Zé Ramalho, Alceu Valença, Zé Geraldo, Zeca Baleiro e Pink Floyd.

“Sempre gostei de ouvir vários estilos”, conta Landau, ao explicar de onde vem o ecletismo do seu som. “Adorava ouvir de tudo: de Milionário & Zé Rico, com quem tive o prazer de tocar, ao heavy metal do Motorhead.” Seu primeiro disco, Chegue perto de mim, foi lançado em 1999, mas ele já se apresentava como baterista e percussionista com outros artistas, desde 1994.

Serviço:

Ingressos R$ 30, Estacionamento Seguro R$ 10.

Como chegar: (https://maps.app.goo.gl/QK3GskPUQmjBQMQj7)