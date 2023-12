Natal Encantado: Milhares de pessoas acompanham a Parada de Natal no Parque dos Ingás 

A noite de quarta-feira, dia 13 de dezembro, foi mágica no Parque dos Ingás. A belíssima Parada de Natal levou beleza e emocionou as milhares de pessoas que acompanharam o evento, principalmente as crianças. Duas outras apresentações também agradaram o público: MPB – Meu Povo Brasileiro – da Instituição de Incentivo à Criança e ao Adolescente (ICA) e A Noite Mágica de Natal com os personagens da Parada de Natal.

O evento faz parte da programação do Natal Encantado e foi uma realização da Prefeitura em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Mogi Guaçu (Acimg). O prefeito Rodrigo Falsetti e o vice-prefeito Major Marcos Tuckumantel participaram do evento e aproveitaram ao lado da população. “Nós trabalhamos todos os dias por uma cidade melhor e o lazer e a Cultura também são prioridades em nosso governo. Nós queremos ver todos felizes e o final de ano é o momento de confraternizarmos”, comentou o prefeito.

A programação do Natal Encantado continua até domingo, dia 17 de dezembro, no palco do Parque dos Ingás, com espetáculos de dança, shows com Rita Lee Cover Oficial e Fábio Jr. Cover e Marcha para Jesus, sábado, dia 16 de dezembro, com shows gospel e a cantora Sarah Oliveira. Todos os eventos têm entrada franca e contam com praça de alimentação, feira de artesanato e brinquedos para as crianças.

Programação

14 de dezembro – Quinta

18h30: SESI – Núcleo de Dança

19h30: Studio Dançarte

20h30: Estúdio de Dança Impacto

21h30: Karen Lima Escola de Dança

15 de dezembro – Sexta

18h: EMIA Escola Municipal de Iniciação Artística

” Prof. Ivete Maria Bueno”

20h: Show com “Rita Lee Cover Oficial & Rock’nboles”

16 de dezembro – Sábado

18h: Marcha para Jesus no Parque dos Ingás

21h: Show Artístico Gospel e Sarah Oliveira

17 de dezembro – Domingo

14h: Studio Impulso

15h: Estúdio Bruna Carvalho

16h: Centro de Jazz Mangata

17h: Studio de Artes e Dança WM’s

19h30: Show com “Fábio Jr Cover”