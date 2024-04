Inatividade física ameaça saúde de 500 milhões de pessoas até 2030, diz OMS

Estimado Leitores.

A Organização Mundial da Saúde, fez um alerta em que quase 500 milhões de pessoas vão

desenvolver doenças cardíacas ou outras doenças devido a inatividade físico até no ano de 2030.

Está previsão relata o aumento de pessoas sedentárias, inativas causada pela vida moderna e

estressante devido à falta de tempo e correria do dia a dia. Desencadeando várias doenças

crônicas, tais como diabetes, obesidade e a hipertensão arterial, as que progridem a doenças

cardiovasculares.

Esta futura previsão poderia ser solucionada de uma maneira fácil, diminuindo o número de

sedentários, entretanto se todos estivessem com os mesmos objetivos na busca de qualidade,

deveriam colocar os exercícios como obrigação para um estilo saudável.

Como tudo existe um preço, este problema é público e pode chegar até 27 bilhões para o bolso do

governo, e a forma mais barata para lidar é a prevenção, e acrescento mais, um rigoroso

informativo nas grades escolares, com o intuito de ensinar e explicar a importância de uma boa e

moderada alimentação e conceitos posturais, conhecimento corporal, benefícios dos exercícios e

atividades físicas, um programa que iniciara a infância até o ensino superior.

E para um esplendor de resultado no meu conceito, os exercícios físicos deveriam ser obrigatórios

igual há um documento, uma carteirinha de vacinação, cada um com o seu. Carimbada e

assinada. Somente assim as pessoas se conscientizará e valoriza que as atividades e os

exercícios físicos são fundamental para a sua saúde e bem-estar.

Bom este seria um movimento gigantesco, mas com apenas uma meta que as pessoas possam

ter a oportunidade de vivenciar suas vidas com qualidades e prolongadas. Este é apenas um

sonho e um conselho de uma PERSONAL.

Se cuide, se ame

Sobre a autora do texto (Gleice Cremasco):

Saúde e Bem-Estar.

Eu sou Gleice Cremasco, mulher, casada, mãe de dois filhos lindos, com dupla jornada, com

rotinas semelhantes à de vocês. Como por exemplo tarefas domesticas, levar filhos para escola,

banho no meu cachorro, lavar carro, enfim fazendo o que a maioria das mulheres brasileiras

fazem.

Formada em Educação Física, atuo na área de Personal, Reabilitação e professora de

hidroginástica. Com experiência de 10 anos o que mais me emotiva no meu trabalho é o estágio

evolutivo de cada um.

Dentro deste universo multidisciplinar onde eu acredito que todos vocês que estão lendo, buscam

um resultado final, esteticamente falando, um corpo bonito. O problema é que corpos perfeitos

não existe, e na maioria das vezes chegamos em nossos objetivos e paramos com as atividades

ou desistimos de nossas metas e infelizmente a pratica de exercícios físico não vem com data de

validade, pois, os benefícios de um desenvolvimento da capacidade da elevação do bem-estar

corporal e saúde mental, estão ligados a constância e disciplina, se você parar, você interrompe o

seu condicionamento físico com ele a quebra dos ganhos das mudanças dos organismos

provocados pelos exercícios. ENTÃO O SEGREDO É NÃO PARAR GLEICE? Isso mesmo, está é

a primeira dica que entrego a vocês queridos leitores, o exercício físico é para resto de nossas

vidas, ele é fundamental para alcançarmos a terceira idade, feliz e com autonomia, temos que o

inserir em nossas vidas de uma forma tão habitual dando a mesma importância de escovarmos os

dentes, comer e dormir, se tornando obrigatório. Agregando assim em resultados de uma

qualidade de vida saudável e equilibrada.

PROCURE UM PROFISSIONAL DENTRO DA AREA DESEJADA.

Bom aqui eu me despeço, mas sempre estarei postando novas dicas, pois aqui vocês têm uma

amiga, onde posso esclarecer suas dúvidas. Me envie suas perguntas. Beijos e até mais…

