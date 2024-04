Elvis Back: Adam Roman traz o Rei do Rock de volta aos palcos de Mogi Mirim

No sábado, dia 18 de maio, o Centro Cultural de Mogi Mirim será palco de uma noite inesquecível para os fãs do Rei do Rock. O talentoso imitador Adam Roman trará Elvis Presley de volta aos palcos em um espetáculo imperdível.

Com início marcado para as 20h30, o show promete reviver os maiores sucessos de Elvis Presley, transportando o público para uma viagem no tempo. Adam Roman, conhecido por sua incrível semelhança vocal e física com o lendário cantor, promete uma performance emocionante e repleta de energia.

O Centro Cultural de Mogi Mirim, localizado na Av. Santo Antônio, 430, será o cenário perfeito para essa noite mágica. Com uma estrutura confortável, o local proporcionará uma experiência única para os espectadores. Com capacidade para receber um grande público, é esperado que os ingressos se esgotem rapidamente.

Os ingressos estão à venda a partir de hoje, com o valor de R$ 60,00 (inteira). Os interessados podem adquiri-los na bilheteria do Centro Cultural de Mogi ou através do site oficial do evento. É recomendado que os fãs garantam seus ingressos o quanto antes, pois a demanda promete ser alta.

Adam Roman tem se destacado no cenário musical como um dos melhores intérpretes de Elvis Presley do mundo. Sua dedicação em capturar a essência e o carisma do icônico cantor tem conquistado fãs ao redor do globo. Com um repertório cuidadosamente selecionado, o artista promete fazer jus ao legado de Elvis e encantar a plateia com sucessos como “Love Me Tender”, “Suspicious Minds” e “Can’t Help Falling in Love”.

Os fãs de Elvis e amantes da música em geral não podem perder essa oportunidade única de reviver a magia e o talento do Rei do Rock. Prepare-se para uma noite repleta de nostalgia, emoção e muita música boa. Garanta seu ingresso e embarque nessa viagem ao passado com Adam Roman e sua incrível interpretação de Elvis Presley.

Serviço:

“Elvis Back” com Adam Roman

18/05 – sábado – 20:30h

Centro Cultural de Mogi

Av. Santo Antônio, 430 – Centro

🧧Ingressos:

60,00 inteira

30,00 meia

* Promoção: 1° lote de 100 ingressos:

O benefício da meia entrada será estendido a todos os primeiros 100 ingressos vendidos

☎Informações:

(19) 9 9307-3700

🔮Venda on-line:

www.megabilheteria.com.br

Classificação livre

Produção: Marcos Pirajá