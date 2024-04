Abertura do Campeonato Futebol da 1ª Divisão 2024 tem goleadas e 32 gols marcados

A abertura do 26º Campeonato Municipal de Futebol da 1ª Divisão 2024 teve 32 gols marcados. A competição começou no domingo, 28 de abril, com sete jogos, tendo como destaque da primeira rodada as vitórias por goleadas do Paulista F.C. sobre o Munhoz F.C. por 12 a 0 e do E.C. Santa Cruz contra o Itamarati F.C. por 5 a 2.

As demais partidas também não terminaram sem gols com os seguintes resultados: A.A. Anhumas 1 x 2 Valência/Mercenários; Roseiras/NS das Graças 1 x 1 Ipiranga F.C.; Brasília F.C. 2 x 1 E.C. Ypê Pinheiro; Vila Miranda F.C. 1 x 1 C.A. Itaqui; e Vila Real F.C. 1 x 2 Comercial F.C.

Neste ano, o campeonato terá a participação de 14 times e três meses de duração. A final será o dia 21 de julho, quando o campeão da temporada levará para a casa o Troféu Lázaro Tomé. A competição é organizada pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL).

Na primeira fase, as equipes foram divididas entre os Grupos A e B. As sete equipes de uma chave irão enfrentar os times da outra chave em turno único. Os dois últimos colocados na classificação geral serão rebaixados para a 2ª Divisão de Futebol de Mogi Guaçu em 2025. Desta forma, avançam para a segunda fase os quatro melhores de cada grupo, totalizando oito equipes.

Os times serão novamente divididos entre Grupo C (1º ao 4º do Grupo A) e Grupo D (1º ao 4º do Grupo B), que jogarão dentro de suas chaves também em turno único, na qual se classificarão para as semifinais os dois melhores do C e D. E os vencedores destes confrontos irão disputar o título.

2ª rodada

Domingo, 5 de maio, às 10h

Itaqui e Munhoz – Campano, no Jardim Bela Vista

Ypê Pinheiro e Paulista – Pelezão, no Jardim Ypê II

Itamarati e Brasília – Camacho, no Imóvel Pedregulhal

Roseira e Vila Miranda – Cerep, na Vila Paraíso

Comercial e Santa Cruz – Beira Rio, na Vila Maria

Centro Esportivo Carlos Nelson Bueno (Furno), no Parque Cidade Nova

7h50 – Valência e Ipiranga

10h – Anhumas e Vila Real