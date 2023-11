Hospital Municipal realiza cirurgias eletivas no primeiro mutirão para redução de filas de espera do SUS

No mês de outubro, o Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos efetuou 45 cirurgias eletivas durante o primeiro mutirão realizado para a redução de filas de espera por cirurgias do Sistema Único de Saúde (SUS). Em julho de 2023, o Hospital Municipal recebeu a pactuação da Direção Regional de Saúde (DRS) de São João da Boa Vista, que concedeu ao órgão o direito para a realização dos procedimentos por meio da Portaria nº 90, de 03/02/2023 que instituiu o Programa Nacional de Redução de Filas de Cirurgias Eletivas.

Entre as cirurgias realizadas estão de perineoplastia, salpingooforectomia, incontinência urinária, ooforectomia e orquidopexia. Além delas, o hospital realizou por meio da pactuação outros 41 procedimentos, sendo três de hérnias umbilical, duas de hérnias incisional, uma de hemorroidectomia e 35 de postectomia, ou seja, 86 atendimentos cirúrgicos em outubro. É importante destacar que o HM fez ainda 405 cirurgias eletivas de especialidades, como, por exemplo, vascular, ortopédica, urológica, entre outras.

As secretárias autárquicas administrativa, Adriana Helena Franco Guidotti, e financeira, Maria Elaine Mendonça Ferreira, explicaram que foram atendidas somente as pessoas que aguardavam na fila de espera da Central de Regulação de Vagas do Município do SUS. “Essa lista de espera é controlada pela Secretaria Municipal de Saúde, mas a triagem dos casos mais antigos que precisam de cirurgias eletivas é feita pela equipe do HM”, disseram.

Elas ressaltaram que para o mês de novembro, assim como para os próximos meses, as cirurgias serão agendadas somente para as pessoas que já estão na fila da Central de Regulação de Vagas do Município do SUS e conforme a ordem cronológica de ingresso dos pacientes na fila, considerando os critérios clínicos de priorização.

“Essas avaliações estão sendo feitas aos sábados pelas equipes da Secretaria de Saúde. Somente após essa avaliação é definida as próximas pessoas a serem atendidas pelo Programa Nacional de Redução de Filas de Cirurgias Eletivas”, frisaram.