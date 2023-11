Nova Estação de Tratamento de Esgoto dos Ypês será inaugurado em dezembro pelo SAMAE

O superintendente do SAMAE, Mário Antônio Zaia, marcou para o dia 12 de dezembro, a inauguração da ETE dos Ypês (Estação de Tratamento de Esgoto). O primeiro módulo garantirá o tratamento de esgoto gerado por 60 mil habitantes de bairros localizados nas Zonas Norte e Leste.

Vale destacar que a construção foi retomada em janeiro deste ano pela atual gestão. E, como pontuou o superintendente, a obra era um desafio por se tratar de algo esperado há anos. “É uma satisfação imensa poder fazer esta entrega e saber o quanto ela é importante”, destacou Zaia.

Além de tratar o esgoto gerado pela região dos Ypês, a ETE tratará também o esgoto da região dos bairros Zaniboni, Chaparral, Jardim Novo, Santa Terezinha e Pantanal.

A outra boa notícia é que concluída a segunda etapa, o SAMAE dará início ao segundo módulo com igual capacidade de tratamento. Com isto, a ETE dos Ypês tratará o esgoto de 120 mil moradores, indo ao encontro do crescimento previsto na região de abrangência.