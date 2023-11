Destaques do 38º Festival de Teatro do Estudante Guaçuano são premiados 

Durante o mês de outubro, a Secretaria Municipal de Cultura realizou a 38ª edição do Festival de Teatro do Estudante Guaçuano (Feteg). As apresentações aconteceram no Teatro Tupec do Centro Cultural, no Jardim Camargo. No último dia 31 de outubro, a Cultura premiou os melhores espetáculos e atores das escolas participantes.

A 38ª edição reuniu nove espetáculos, que foram divididos em três categorias (livre, adulta e infanto-juvenil). O evento tem como objetivo sensibilizar a sociedade sobre a importância do teatro como forma de expressão para explicar o mundo cotidiano e difundir a arte teatral como veículo para a busca da identidade cultural.

Os premiados na categoria livre foram: melhor espetáculo: “A Bela e a Fera”, do Centro de Atenção Psicossocial Infanto Juvenil (CAPS)/Saúde Mental de Mogi Guaçu; ator revelação: Marildo D. de Souza; atriz revelação: Enedina M. de Souza; melhor ator: Renato B. de Jesus; e melhor atriz: Thainá S. da Silva.

Já na categoria adulta, “Pecado”, do Colégio Integrado São Francisco – COC, recebeu a premiação de melhor espetáculo. Valério Junior, Anna B. Orrú, Pedro Lealdini e Sophia Kallmann foram eleitos ator revelação, atriz revelação, melhor ator e melhor atriz, respectivamente.

Na categoria infanto juvenil, “Faustino, um Fausto Nordestino”, da Escola de Ensino Integral Profª Sônia Aparecida Maximiano Bueno venceu no quesito melhor espetáculo; Luís Otávio de Sousa, Daniela Escarlate, Bruno Gabriel Dias e Maria Eduarda P. F. da Silva, venceram as categorias de ator revelação, atriz revelação, melhor ator e melhor atriz, respectivamente.

Ganhadores

Categoria livre

Melhor Espetáculo: “A Bela e a Fera” – CAPS/Saúde Mental

Ator Revelação: Marildo D. de Souza

Atriz Revelação: Enedina M. de Souza

Melhor Ator: Renato B. de Jesus

Melhor Atriz: Thainá S. da Silva

Categoria Adulta

Melhor Espetáculo: “Pecado” – Colégio São Francisco – COC

Melhor Direção: Alfredo Barzon

Ator Revelação: Valério Júnior

Atriz Revelação: Anna B. Orrú

Melhor Ator: Pedro Lealdini

Melhor Atriz: Sophia Kallmann

Colocações

1º Lugar: “Pecado” – Colégio São Francisco – COC

2º Lugar: “Morte e Vida Severina” – EMEF Profª Anira Franco de Campos

3º Lugar: “A cantora careca” – EMEF Pref. Waldomiro Calmazini

Categoria Infanto Juvenil

Melhor Espetáculo: “Faustino, um Fausto nordestino” – Escola de Ensino Integral Profª Sônia Ap. M. Bueno

Melhor Direção: Rodrigo Francisco

Ator Revelação: Luís Otávio de Sousa

Atriz Revelação: Daniela Escarlate

Melhor Ator: Bruno Gabriel Dias

Melhor Atriz: Maria Eduarda P. F. da Silva

Colocações

1º Lugar: “Faustino, um Fausto Nordestino” – Escola de Ensino Integral Profª Sônia Ap. M. Bueno

2º Lugar: “A menina e o vento” – Colégio Integrado São Francisco/COC

3º Lugar: “Sonho de uma Noite de Verão” – Emef Profª Maria Diva F. de Oliveira