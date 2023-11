Furto de veículo é frustrado pela Polícia Militar em Mogi Guaçu

Na noite de 12 de novembro de 2023, a Polícia Militar frustrou um furto de veículo no bairro Jardim Ypê Pinheiros, em Mogi Guaçu. A ação rápida da equipe resultou na prisão em flagrante do suspeito e na restituição do automóvel à vítima.

De acordo com informações obtidas junto à PM, por volta das 20h12, a equipe do 26º Batalhão da Polícia Militar, pertencente à 1ª Companhia do CPI/2, estava em patrulhamento pela região quando foi abordada pelo transeunte identificado como J.A. Ele relatou que, às 18h, presenciou um indivíduo moreno, vestindo uma camiseta verde-limão, bermuda cinza e chinelos, furtando seu veículo Fiat/Uno Mille Fire vermelho e saindo em direção desconhecida.

Com base nas características fornecidas, a equipe policial avistou um indivíduo com as mesmas características e realizou uma abordagem. O suspeito foi identificado como L.P. e, após uma busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com ele. No entanto, durante a conversa com os policiais, L.P. informou que o veículo estava estacionado na Rua Aparecida Gonçalina Alves, no bairro Ypê VII.

Os policiais se deslocaram até o local mencionado e encontraram o veículo estacionado na via, sem danos aparentes. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante ao suspeito L.P., que foi conduzido à Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu. O escrivão Vagner tomou conhecimento dos acontecimentos e informou ao delegado Dr. Anderson Cassimiro de Lima, que ratificou a voz de prisão em flagrante. O delegado elaborou o boletim de ocorrência e o suspeito permaneceu à disposição da justiça, enquanto o veículo foi restituído à vítima.

Na Central de Polícia Judiciária, a vítima reconheceu L.P. como o autor do delito, reforçando as evidências contra o suspeito. O caso agora segue para os trâmites legais, e L.P. enfrentará as devidas consequências na justiça.

A ação rápida e eficiente da Polícia Militar do Estado de São Paulo resultou na prisão do suspeito e na recuperação do veículo, demonstrando o compromisso das forças de segurança em proteger a população e combater a criminalidade.