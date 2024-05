Franco Montoro e Santa Casa de Mogi Mirim confirmam convênio para residência médica

O termo de colaboração entre a Faculdade Municipal Professor Franco Montoro e a Santa Casa de Mogi Mirim foi assinado na manhã desta sexta-feira, dia 24 de maio. O convênio de cooperação técnica entre as duas instituições prevê a ida de alunos residentes do curso de Medicina que completarão seus estudos em residência no hospital mogimiriano, assim como já acontece no Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos e Santa Casa de Mogi Guaçu.

A solenidade de assinatura contou com a presença dos prefeitos de Mogi Guaçu e de Mogi Mirim, Rodrigo Falsetti e Paulo Silva, respectivamente, além do diretor da Franco Montoro, Mário Vedovello Filho, o Marinho, e de representantes da Santa Casa e demais autoridades da cidade vizinha. O ato de assinatura aconteceu nas dependências da Santa Casa de Mogi Mirim.

Mário Vedovello Filho revelou que a ideia desse convênio foi levada ao prefeito Paulo Silva em dezembro e que, de pronto, iniciou as tratativas para viabilizar o projeto. Marinho lembra que a Santa Casa de Mogi Mirim tem uma ligação muito forte com Mogi Guaçu e, por isso, o assunto foi tratado com muito carinho. “Por ser mais antiga, muitos guaçuanos aqui nasceram, ou seja, temos uma ligação umbilical”, acrescentou.

Para o diretor, esse termo de cooperação vai beneficiar, sobretudo, os estudantes da Franco Montoro e, principalmente, os pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde). Marinho disse que os estudantes residentes também poderão, mais tarde, atuarem também nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) e que novos convênios também poderão ser firmados, como nas áreas de enfermagem, psicologia ou mesmo engenharia.

O prefeito Rodrigo Falsetti reforçou a importância do convênio para os alunos e pacientes e disse que as Santas Casas das duas cidades são essenciais à saúde de guaçuanos e mogimirianos. “Esse acordo entre a Santa Casa e a Faculdade será importantíssimo para ambas as instituições”, concluiu.

Pelo convênio, até 20 alunos do curso de Medicina poderão atuar no hospital mogimiriano, supervisionados por professores e em várias especialidades.