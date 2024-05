Empresas e profissionais autônomos de Mogi Guaçu recebem reconhecimento por se destacarem perante a opinião pública

O Instituto Brasileiro de Pesquisas e Eventos JRV expressa sua gratidão e parabeniza todas as empresas do comércio e os profissionais liberais que se destacaram na recente consulta de opinião pública realizada no município de Mogi guaçu.

A excelência no atendimento, a honestidade nos negócios e o respeito ao cliente são elementos fundamentais que distinguem as empresas e os profissionais liberais desta cidade.

No dia 16 de maio, prestou-se homenagem aos empresários que demonstraram qualidade comprovada, conforme os resultados obtidos na pesquisa realizada no período de 04 de março a 05 de abril de 2024, por meio de e-mails, com consumidores e fornecedores de Mogi Guaçu e região.

Durante um jantar festivo, foi realizada a entrega do Prêmio “ISO Empresarial” e do Selo “ISO Empresarial” aos vencedores, destacando os melhores de 2023.

“Parabenizamos e desejamos sucesso às empresas inovadoras que participaram do evento ISO Empresarial. Essas empresas exemplares merecem todo o nosso respeito e credibilidade por sempre buscarem o melhor resultado em seus produtos e serviços”, afirma o instituto

“Agora, é hora de estabelecer novos objetivos, sonhos e desafios, acreditando no poder da mudança e buscando uma evolução constante”.

Confira as empresas premiadas:

TOTAL CENTER ZÉ CABELO 8º ANO CONSECUTIVO

“SÓ VOCÊ PODE DETERMINAR O QUE VOCÊ QUER BUSCAR.

@Total Center ZC

R. ANTÔNIO DE FREITAS, 25 PQ. CIDADE NOVA FONES: 3569-7574 / 99710-8857 MOGI GUAÇU-SP.

TRANSLUZ VIAGENS SEGURANÇA, CONFORTO E PONTUALIDADE DESDE 2007 6º ANO CONSECUTIVO

@transluz_viagens

R. ELI PAULO COLOMBO, 1530 JD. SAKAIDA FONES: 3861-4411 / 98155-0589 MOGI GUAÇU-SP.

CENTRO EDUCACIONAL BASE MATERNAL E FUNDAMENTAL II 6º ANO CONSECUTIVO

@eusoubase

R. JOÃO MASSUIA, 335 CHÁCARA NOVA ODESSA FONES: 3569-7900 / 98755-4766 MOGI GUAÇU-SP.

PASTELARIA PASTELAÇO 8º ANO CONSECUTIVO

@pastelacopastelaria

AV. BANDEIRANTES, 3060 JD. YPÊ PINHEIROS FONES: 3841-4079 / 99335-0319 MOGI GUAÇU-SP.

COBERTURA & CIA MADEIRAS – LAJES – TELHAS – FORRO 11º ANO CONSECUTIVO

@coberturaecia.construcao

AV. EMÍLIA MARCHI MARTINI, 1926 JD. NOVA ODESSA FONES: 3841-2036 / 99887-0654 MOGI-GUAÇU – SP.

STUDIO GLEICE CREMASCO PERSONAL TREINER FITNESS DESTQUE DO ANO

@gleicecremasco

R. RIO GRANDE DO SUL, 32 SL. 1 JD. CENTENÁRIO FONE: 99737-8613 MOGI GUAÇU-SP.

ALGODÃO DOCE NOIVAS E FESTAS 4ºANO CONSECUTIVO

@algodaodocenoivasmogiguacu

R. SÃO BENEDITO,193 B. LOTE FONE: 99648-1903 MOGI GUAÇU-SP.

INFOFIX ESCOLA DE PROFISSIONALIZANTE 8º ANO CONSECUTIVO

INFOFIX – MELHOR MUNDO DE ENSINO E TECNOLOGIA.

@evolua.infofix

R. SERRA NEGRA, 121 VILA SÃO CARLOS FONE: 97421-1635 MOGI GUAÇU-SP.

IMPACTO ESTÚDIO DE DANÇA ANDRÉ SASTRI DESTAQUE DO ANO

@estudiodancaimpacto

AV. DOS TRABALHADORES, 2340 JD. CAMARGO FONES: 3361-0305 / 99254-2613 MOGIGUAÇU-SP.

FORSET ASSESSORIA E TREINAMENTO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 2º ANO CONSECUTIVO

@forsetmogiguacu

R. AGUAI, 219 V. SÃO CARLOS FONES: 99639-7495 / 99783-3172 MOGI GUAÇU-SP.

RACE CAR CENTRO AUTOMOTIVO 10º ANO CONSECUTIVO

@andre_racecar

R. LINDOR DE SOUZA LEITE, 371 PQ. CIDADE NOVA FONES: 3362-1571 / 99722-6574 MOGI GUAÇU – SP.

M CRIATIVA GRÁFICA PERSONALIZADA E PUBLICIDADE DIGITAL DESTAQUE DO ANO

@monisouza.designer

INSTAGRAM MONISOUZA.DESIGNER FONE: 98179-6271 MOGI GUAÇU-SP.

GUAÇU ART MARCENARIA & CARPINTARIA 11º ANO CONSECUTIVO

R: JOSÉ ANTÔNIO FERRARI FILHO, 209 JD. SAMIRA FONE: 99394-5522 MOGI-GUAÇU – SP.

CABANA DO AÇAI 10º ANO CONSECUTIVO

@cabanadoacai.1

AV. JÚLIO XAVIER DA SILVA, 147 PQ. CIDADE NOVA FONES: 3818-0011 / 97131-5990 MOGI GUAÇU-SP.

AUTO ESCOLA CLASSE A 11º ANO CONSECUTIVO

@_autoescolaclassea

R: SALGADO JUNIOR, 155 CENTRO FONE: 3891-8900 MOGI-GUAÇU – SP.

WWW.MOGIGUAÇUACONTECE.COM.BR 2º ANO CONSECUTIVO

@mogiguacuacontece

PETRUS BIANCHI PINTURAS DESTAQUE DO ANO

@petrus.bianchi

INSTAGRAM: PETRUS.BIANCHI, E-MAI: PETRUS_GUISLOTTI@YAHOO.COM

FONE: 99616-6532 MOGI GUAÇU-SP.

TERAPIA & VIDA ACUPUNTURA E MASSOTERAPIA VANDA HELENA DESTAQUE DO ANO

@terapiaevida_oficial

R. MAFALDA BERALDI ASSENÇO, 215, JD. NOVO I FONE: 99801-2060 MOGI-GUAÇU-SP.

STUDIO STÉFANY CARDOSO DESIGNER DE SOBRANCELHAS DESTAQUE DO ANO

@stefanycardoso.sobrancelhas

AV. DOM PEDRO I, 36 VILA PARAISO FONE: 99139-1845 MOGI GUAÇU-SP.

JORNAL GAZETA GUAÇUANA 8º ANO CONSECUTIVO

@gazetaguacuana

R. SANTA JÚLIA, 254 VILA JÚLIA FONE: 3861 4949 MOGI GUAÇU-SP.

FABINHO DOCUMENTOS SERVIÇO DE TRÂNSITO 2º ANO CONSECUTIVO

@fabinho_documentos

AV. EMILIA MARCHI MARTINI, 910 SL. 11 CHÁCARA NOVA ODESSA FONE: 3841-4932 MOGI GUAÇU-SP.

CESINHA AUTO SOM 2º ANO CONSECUTIVO

SOM E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVO EM GERAL

@cesinha_auto.som

AV. WASHINGTON LUIZ, 498 CAPELA FONE: 3818-4158 MOGI GUAÇU-SP.

OPENTEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA 9º ANO CONSECUTIVO

AV. JOSÉ RODRIGUES NETTO, 2512 JD. CANAÃ II FONE: 98275-3734 MOGI GUAÇU-SP.

CHURRASCARIA GAUCHÃO DO TCHÊ DESTAQUE DO ANO

@churrascariadotche

AV JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 2000 FONE: 3806-2855 MOGI MIRIM-SP.